En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ecopetrol
Millonarios
UNP
Guerra en Irán
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Embajador de Irán en Colombia dice que ataque de EEUU fue por gas y petróleo: “Lo demás son excusas”

Embajador de Irán en Colombia dice que ataque de EEUU fue por gas y petróleo: “Lo demás son excusas”

Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva militar el pasado sábado contra Irán, lo que ha dejado miles de muertos y desplazados.

Publicidad

Publicidad

Publicidad