Embajador de Irán en Colombia dice que ataque de EEUU fue por gas y petróleo: “Lo demás son excusas”

El embajador de Irán en Colombia, Ahmad Reza Kheirmand, aseguró que la ofensiva militar liderada por Estados Unidos contra su país tiene como objetivo principal el control de los recursos energéticos iraníes.

En entrevista con Mañanas Blu 10:30, el diplomático afirmó que el conflicto no está motivado por un programa nuclear de su país, como sostienen Washington y sus aliados, sino por el interés en el gas y el petróleo.

“El núcleo de esta guerra es los recursos naturales de Irán, que es gas y petróleo. Lo demás son excusas”, afirmó el embajador.

Kheirmand señaló que su país atraviesa una guerra que, según dijo, fue impuesta desde el exterior. En ese contexto, entregó un balance de víctimas que, según explicó, fue reportado por la Cruz Roja iraní.



“Las noticias no están buenas. Estamos en medio de una guerra, una guerra que están impuesto a nosotros”, señaló.

De acuerdo con el diplomático, el reporte más reciente habla de:



1.326 fallecidos, todos civiles, a quienes calificó como “mártires”.

12.500 personas heridas.

3.646 viviendas destruidas.

Tres hospitales y 14 centros médicos afectados.

Según dijo, estas cifras reflejan el impacto que ha tenido la ofensiva militar en varias zonas del país.

Bombardeos en Teherán, Irán AFP

¿Irán tiene una bomba nuclear?

Uno de los principales argumentos utilizados por Estados Unidos e Israel para justificar el ataque ha sido el programa nuclear iraní. Frente a ese punto, el embajador negó que su país tenga armas nucleares o esté desarrollándolas.

“Irán no tiene”, respondió cuando fue consultado directamente sobre la existencia de una bomba nuclear.

El diplomático también citó declaraciones del director general del organismo internacional de energía atómica, Rafael Grossi, quien —según explicó— afirmó que no existen pruebas de un programa destinado a fabricar armas nucleares.

Kheirmand agregó que, incluso dentro de negociaciones recientes con funcionarios estadounidenses, Irán habría planteado la posibilidad de deshacerse del uranio enriquecido que posee.



¿Por qué Irán tiene uranio enriquecido?

Durante la entrevista también se le preguntó por qué Irán mantiene reservas de uranio enriquecido si no tiene intención de fabricar armas nucleares.

El embajador sostuvo que ese material tiene múltiples aplicaciones civiles. “El uranio enriquecido tiene varios y miles de usos, como en farmacéuticos, como en agricultura”, explicó.

Además, aseguró que solo una pequeña parte de sus aplicaciones está relacionada con la fabricación de armas.

Misiles guerra en Irán Foto: AFP

Sobre los ataques con misiles que se han registrado en la región, el embajador señaló que su país se encuentra en una posición defensiva. “Esta guerra nos ha sido impuesta. Y tenemos el derecho de defendernos”, afirmó. También negó que Irán haya sido responsable de algunos ataques atribuidos a su país, como uno reciente contra Azerbaiyán.

Consultado sobre si existen canales diplomáticos abiertos con Washington para detener el conflicto, el embajador aseguró que actualmente no hay comunicación.

“No hemos enviado ningún mensaje ni hemos recibido mensaje alguno de Estados Unidos”, señaló.

Según dijo, su país está concentrado en la defensa y considera que corresponde a Estados Unidos decidir si el conflicto continúa o se detiene.

