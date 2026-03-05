Operativo en cárceles del país deja más de 600 celulares incautados en Plan Democracia

En el marco del Plan Democracia y a pocos días de las elecciones , el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) avanza en un amplio operativo de intervención en cárceles de todo el país con el objetivo de prevenir hechos de corrupción, evitar que los centros penitenciarios sean utilizados como plataformas para actividades políticas y frenar fenómenos criminales como la extorsión.

El director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, explicó que la estrategia hace parte de una acción institucional coordinada para reforzar los controles en los establecimientos de reclusión durante el periodo electoral. Según indicó, “es una estrategia integral del Estado en el marco del Plan Democrático. Una estrategia que evita hechos de corrupción, que las cárceles sean utilizadas para hacer plataformas políticas y que haya situaciones de fenómenos criminales también con respecto a eso. Es decir, una prevención institucional por lo que vienen estos días los comicios electorales”.

De acuerdo con el funcionario, el operativo comenzó en la madrugada y se desplegó en gran parte del sistema penitenciario nacional. “Iniciamos un operativo a las 5 de la mañana, intervenimos 122 establecimientos del orden nacional de los cuales son 125 pabellones con la utilización de 3.500 funcionarios en todo el país del Inpec”, señaló.

Los resultados preliminares del operativo reportan la incautación de diversos elementos prohibidos dentro de los centros de reclusión. Entre ellos se encuentran 611 teléfonos celulares, 1.601 accesorios para teléfonos, 372 tarjetas SIM, 490 armas blancas, 21.493 gramos de estupefacientes, 2.412 litros de licor y 3'270-700 pesos en efectivo.



También se detectó una nueva modalidad utilizada por redes criminales para ingresar elementos prohibidos a los centros penitenciarios. El hallazgo se produjo en la cárcel de La Dorada, donde se descubrió un sistema para introducir objetos a través del alcantarillado de aguas lluvias. Según el reporte oficial, mediante el uso de 34 botellas y 30 metros de cuerda se pretendía ingresar distintos elementos, entre ellos 29 celulares, dos módems, 85 accesorios para celulares, 49 tarjetas SIM, 12 armas cortopunzantes, 7.855 gramos de estupefacientes, 26 litros de licor y más de un millón de pesos en efectivo.

Sobre este caso, el director del Inpec explicó que las organizaciones criminales están utilizando mecanismos cada vez más sofisticados para intentar burlar los controles. “Tuvimos un caso el día de ayer donde se lograron decomisar 40 teléfonos los cuales querían ser ingresados por parte de las mafias por medio del alcantarillado. Unas modalidades delictivas muy avanzadas a través de diferentes actividades de ocultamiento”, afirmó.

El coronel Gutiérrez también informó que en lo corrido de 2026 se han registrado capturas de funcionarios por intentar ingresar elementos prohibidos a los centros penitenciarios. Según indicó, “también hemos capturado este año 6 funcionarios tratando de ingresar elementos como celulares y estupefacientes en flagrancia que han sido denunciados por otros, pero también han sido capturados por mismos funcionarios del Inpec que hacen uso de los guías caninos”.

Finalmente, el director del Inpec explicó que estas acciones buscan fortalecer los controles antes de que los elementos prohibidos logren ingresar a los centros penitenciarios. “Estamos fortaleciendo la prevención al ingreso, es decir, capturando, encontrando antes de ingresar y esa es la intención, evitar que ingresen los teléfonos para que haya situaciones como la extorsión o afectación a la seguridad ciudadana”, concluyó.