En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ecopetrol
Millonarios
UNP
Guerra en Irán
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Tras comité técnico, Invías iniciará instalación de equipos en Túnel del Toyo

Tras comité técnico, Invías iniciará instalación de equipos en Túnel del Toyo

Por su parte, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía se comprometieron con obras faltantes, como las pantallas en el túnel principal, el centro de control alterno y la reparación de las humedades.

Publicidad

Publicidad

Publicidad