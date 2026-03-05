En vivo
Hallan propaganda de candidato liberal a Cámara en dinero incautado para presunta compra de votos

Hallan propaganda de candidato liberal a Cámara en dinero incautado para presunta compra de votos

En el vehículo, además del dinero en efectivo, las autoridades encontraron publicidad de un aspirante del Partido Liberal con el número 101 y planillas con datos personales de ciudadanos.

