Hallan propaganda de candidato liberal a Cámara en dinero incautado para presunta compra de votos

En medio de un procedimiento de control en carretera, la Policía incautó 71'460.000 pesos en efectivo que eran transportados ocultos dentro de una maleta en un vehículo particular. El hallazgo encendió las alertas de las autoridades al encontrar también propaganda política relacionada con un candidato a la Cámara de Representantes del Partido Liberal.

Según informaron fuentes oficiales, el dinero era movilizado en una camioneta de alta gama de color oscuro, donde además se hallaron piezas publicitarias del aspirante identificado con el número 101 en el tarjetón para las elecciones a Congreso de este domingo 8 de marzo.

Las imágenes divulgadas por las autoridades muestran que dentro del vehículo también había planillas con información personal de ciudadanos, en las que aparecían datos como nombre, número de cédula, dirección y teléfonos, elementos que ahora son materia de investigación.

Al momento del procedimiento, en el vehículo se movilizaba un hombre de aproximadamente 70 años, quien no fue capturado debido a problemas de salud que presentó durante el operativo. No obstante, el dinero y el material incautado quedaron a disposición de las autoridades.



El caso fue puesto en conocimiento de los organismos competentes, que buscan establecer si los recursos podrían estar relacionados con posibles delitos electorales, entre ellos la compra de votos.

Esta incautación se suma a otros operativos recientes realizados por la Policía, en los que ya se han decomisado más de 1.760 millones de pesos en efectivo que estaban siendo movilizados por distintas regiones del país y que, según las investigaciones preliminares, podrían estar destinados a prácticas de corrupción electoral.