Este lunes 20 de julio se instala formalmente el nuevo Congreso de la República para el periodo legislativo 2026-2030. Los senadores elegidos en los comicios del pasado 8 de marzo asumen sus funciones en una jornada clave que definirá el rumbo de las reformas y proyectos que implementará el presidente electo, Abelardo De La Espriella, tras su llegada a la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto.La primera tarea del nuevo Senado será la elección de su mesa directiva. Alfredo Deluque, del Partido de la U, se perfila como el candidato principal con el respaldo de una coalición multipartidista. Sin embargo, el Centro Democrático mantiene la postulación de Honorio Henríquez para disputar la presidencia de la corporación.A continuación, se detalla la lista completa de los senadores que se posesionan por cada partido político para este cuatrienio:Pacto Histórico (25 senadores)Carolina CorchoPedro FlórezPatricia CaicedoWilson AriasLaura AhumadaWalter RodríguezFerney SilvaEsmeralda HernándezAlberto BenavidesSandra ChindoyMaría Eugenia LondoñoAlex FlórezKamelia ZuluagaAgmeth EscafYaini Isabel ContrerasIsabel ZuletaMartin CarabalíJohana OsorioDavid RaceroAida AvellaMary JuradoMiguel De La Hoz GarcíaKevin GómezAlejandro OcampoDeyci OmañaCentro Democrático (17 senadores)Andrés ForeroRafael NietoClaudia ZuletaHernán CadavidJulia CorreaChristian GarcésMaría PosadaHonorio HenríquezJosué BarreraEsteban QuinteroÓscar VillamizarJuan EspinalMaría GuerraJuan CaicedoZandra BernalCarlos MeiselEnrique CabralesPartido Liberal (13 senadores)Lidio GarcíaFabio AminYirley VargasYessid PulgarLaura FortichHéctor OlimpoÓscar SánchezCamilo TorresÁlvaro MonederoMaría LoperaLeonardo GallegoSantiago MontoyaGersson VargasPartido Conservador (10 senadores)David BarguilNadia BlelMiguel BarretoDaniel RestrepoLilliana BenavidesMarcos PinedaWadith ManzurSantiago BarretoJuan GarcíaLuis DíazPartido de la U (8 senadores)Alfredo DeluqueAntonio CorreaWilmer CarrilloNorma HurtadoMaria NoreñaJuan GarcésJohn BesaileAna Paola GarcíaCambio Radical (7 senadores)Selmen AranaCarlos FareloDidier LoboEdgardo EspitiaNelson LópezNicolás GómezGonzalo BauteAlianza Verde (5 senadores)Jonathan PulidoAndrea PadillaDuvalier SánchezJohn AmayaAriel ÁvilaSalvación Nacional (4 senadores)Enrique GómezGermán RodríguezSara CastellanosAlejandro BermeoPartido ASI (4 senadores)Eduardo EnriquezGustavo MorenoWilder EscobarLuis Carlos RúaPartido Mira (3 senadores)Ana AgudeloManuel VirguezCarlos GuevaraCircunscripción Indígena (2 senadores)Martha PeraltaJosé TumboNuevo Liberalismo (1 senador)Maria VillalbaDignidad & Compromiso (1 senador)Jennifer PedrazaEn Marcha (1 senador)José MaceaPartido Demócrata (1 senador)Luis MejíaEstatuto de la Oposición (1 senador)Ivan Cepeda