Consejo de Estado anuló elección del magistrado del CNE, Altus Baquero

La Sección Quinta del Consejo de Estado declaró en la tarde de este jueves la nulidad de la elección del magistrado del Consejo Nacional Electoral, Altus Baquero, quien fue postulado por varios partidos, especialmente por el Partido Liberal, en el año 2022.

Según el contenido del fallo proferido por el alto tribunal, Baquero no cumplió con los 15 años de experiencia requeridos para ocupar el cargo; ya que al hacer una revisión de todas las certificaciones laborales presentadas por Baquero “entre el 22 de agosto de 2007 (día la obtención del título) y el 17 de agosto de 2022 (postulación), sin interrupción alguna, arroja como resultado un total de catorce (14) años, once (11) meses y veinticinco (25) días, de lo que se concluye fácilmente que el demandado no acreditó la experiencia exigida en el artículo 232 numeral 4, en concordancia con el artículo 164 de la Constitución Política”.

Cabe recordar que el pasado 25 de mayo de 2023, el mismo Consejo de Estado suspendió al magistrado Baquero como medida cautelar. Sin embargo, mediante el auto 846 del 9 de mayo de 2024, la Corte Constitucional había levantado esta suspensión mientras se tomaba una decisión de fondo, por lo que Baquero pudo reintegrarse al cargo el 21 de mayo, hasta la decisión que fue tomada este 6 de junio.

La decisión fue acogida por los magistrados Luis Alberto Álvarez Parra, Gloria María Gómez Montoya y Pedro Pablo Vanegas Gil con el salvamento del voto del presidente de la Sección, Omar Joaquín Barreto Suárez.