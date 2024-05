Histórica sentencia de la Corte Constitucional sobre el desplazamiento en Colombia

La magistrada de la Corte Constitucional Natalia Ángel en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, habló sobre la importancia de la sentencia emitida por la Corte Constitucional hace veinte años, que aborda el tema del desplazamiento en Colombia. En la entrevista, la magistrada explicó que Colombia sigue siendo uno de los países con mayor número de desplazados en el mundo, a pesar de que las cifras han disminuido en los últimos años.

El desplazamiento en Colombia en algún momento ocupó uno de los primeros lugares en el mundo y no sé las cifras, pero Colombia puede ser uno de los países con mayor número de desplazados en el mundo, aunque obviamente, la cifra ha bajado sustancialmente dijo Ángel.

La sentencia T-025 de 2004 fue un hito en la atención y prevención del desplazamiento forzado en el país. La magistrada destacó que esta sentencia puso el problema en la atención pública y en la agenda de las autoridades, generando un reconocimiento de la tragedia que representa el desplazamiento en Colombia.

"Esta sentencia llegó en un momento en donde el desplazamiento forzado y la atención a los desplazados internos, a pesar de ser en ese momento, además éramos entre nos turnamos entre ser el país con mayor número de desplazamiento o el segundo, o sea, realmente dramático. Hoy seguimos siendo muy altos, pero no somos el primero ni el segundo, pero pues eso, no, eso no. No dice nada bueno, sigue siendo de los países con mayor desplazamiento, pero en ese momento lo que sí era claro es que había como una negación de la situación de tragedia que representa el desplazamiento en este país. Entonces es una de las cosas muy importantes que hizo la sentencia T-025 de 2004 sumada a muchas otras", resaltó.

Desplazamiento en Nariño Foto: Defensoría

Sin embargo, la magistrada también resaltó que aún hay muchos desafíos por enfrentar en relación con el desplazamiento en el país. Aunque se han registrado avances en la afiliación de los desplazados a los sistemas de educación y salud, todavía falta mucho camino por recorrer para lograr una solución integral y duradera para la población desplazada.

"En Colombia hemos tenido avances en afiliación, por ejemplo, al sistema de educación, al sistema de salud. Hoy en día contamos con un, digamos, institucionalidad más robusta de la que había en el dos mil cuatro. Yo no estoy diciendo que todo sea perfecto. Pero digamos que parte de lo que este evento dejó también es que hay que reconocer algunos de los avances que hay si tenemos como línea de base el 2024", enfatizó

Finalmente, Ángel resaltó la importancia de la sentencia de la Corte Constitucional sobre el desplazamiento en Colombia y la necesidad de seguir trabajando para superar el estado de cosas institucional. Es fundamental reconocer y atender esta problemática en el país.

