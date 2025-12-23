Un niño de dos años, residente en Medellín, es el primer caso de H3N2 en Colombia

La alerta que está activa en todo el continente por la posible propagación de la influenza A o la H3N2, ahora quedó encendida luego de que el Instituto Nacional de Salud confirmara el primer caso en Colombia. Se trata de un menor de edad que se había contagiado en un viaje internacional.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó a través de su cuenta de X que el niño de dos años vive en la capital de Antioquia que se habría contagiado en octubre, que tuvo síntomas leves y que no requirió hospitalización. Además, el mandatario indicó que ya el menor está completamente recuperado.

La secretaria de Salud de Medellín, Natalia López, indicó que por ahora no hay alerta de otros contagios en la ciudad y por ello llamó a la ciudadanía a que se vacune para evitar que la enfermedad se propague como ha ocurrido en otros países.

Gripe H3N2. Foto: Freepik

"Reiteramos el llamado de atención a toda la ciudadanía de fortalecer las medidas de autocuidado con la higiene de manos, aislamiento en caso de presentar síntomas respiratorios como todos con el frío nasal y a fortalecer la vacunación con influenza", indicó López.



Por su parte, Gutiérrez expresó que los indicadores de infecciones respiratorias muestran un comportamiento estable en Medellín e, incluso, habrían disminuido las consultas, hospitalizaciones y muertes asociadas a este tipo de enfermedades.

El mandatario reiteró que la ciudad está capacitada para atender cualquier solicitud relacionada con la H3N2 y que, además, en la capital de Antioquia hay vacunación disponible contra la influenza y por ello volvió a pedirle a los habitantes de Medellín que vayan a los puntos de atención para evitar casos de esta enfermedad.