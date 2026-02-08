El reacomodo político y electoral en Colombia: Sala de Prensa Blu, programa del 08 de febrero

Sala de Prensa tuvó una emisión marcada por el análisis político, la coyuntura internacional y las transformaciones empresariales que influyen en el país, con voces expertas que ayudan a entender el momento que vive Colombia y el mundo.

Luis Eduardo “Lucho” Garzón reflexiona sobre el panorama electoral y su apuesta por un progresismo sin extremos, enfocado en reformas sociales, diálogo y construcción de paz en medio de la polarización.

reflexiona sobre el panorama electoral y su apuesta por un progresismo sin extremos, enfocado en reformas sociales, diálogo y construcción de paz en medio de la polarización. Juan Pablo Estrada analiza las consultas interpartidistas y las movidas estratégicas de los aspirantes presidenciales, con especial atención al peso del voto de centro y las maquinarias políticas.

analiza las consultas interpartidistas y las movidas estratégicas de los aspirantes presidenciales, con especial atención al peso del voto de centro y las maquinarias políticas. Juan Camilo Merlano reporta desde Washington el estado de la relación entre Colombia y Estados Unidos tras la reunión Petro-Trump, incluyendo tensiones diplomáticas y posibles decisiones clave en extradiciones.

reporta desde Washington el estado de la relación entre Colombia y Estados Unidos tras la reunión Petro-Trump, incluyendo tensiones diplomáticas y posibles decisiones clave en extradiciones. Sergio Rincón explica cómo Bavaria se transforma tras 137 años de historia, su impacto en el PIB y la apuesta por la digitalización de tenderos y la diversificación del portafolio.

explica cómo Bavaria se transforma tras 137 años de historia, su impacto en el PIB y la apuesta por la digitalización de tenderos y la diversificación del portafolio. Juan Camilo Vélez repasa los 57 años de Renault Sofasa en Colombia, destacando la ingeniería adaptada al país y el legado de modelos que hacen parte de la memoria colectiva.

repasa los 57 años de Renault Sofasa en Colombia, destacando la ingeniería adaptada al país y el legado de modelos que hacen parte de la memoria colectiva. Luis Carlos Rueda analiza el espectáculo del Super Bowl y el show de Bad Bunny, además de comentar las películas favoritas rumbo a los premios Óscar.

Escuche el programa completo aquí: