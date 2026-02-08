En vivo
Ocaña
Jairo Castellanos
James Rodríguez
Pacto Histórico

Bogotá

Lo que se sabe de la muerte de fisicoculturista mientras entrenaba en reconocido gimnasio de Bogotá

Consternación en Bogotá por la muerte de un fisicoculturista que se descompensó mientras entrenaba en un gimnasio de Suba. El caso genera debate sobre atención en emergencias.

