Lo que se sabe de la muerte de fisicoculturista mientras entrenaba en reconocido gimnasio de Bogotá

La repentina muerte de un joven deportista dentro de un gimnasio en el noroccidente de Bogotá tiene consternada a la comunidad y ha generado múltiples interrogantes.

El hecho ocurrió en la sede de Smart Fit del centro comercial Plaza Imperial, en la localidad de Suba, mientras la víctima realizaba su rutina habitual de entrenamiento con pesas.

El fallecido fue identificado como Juan Sebastián Anzola Quintero, conocido entre sus allegados como “Sebas”, un fisicoculturista que compartía de forma constante su proceso deportivo en redes sociales y era reconocido por su disciplina y constancia en el gimnasio. Según testigos, el joven se descompensó de manera súbita y cayó al suelo frente a otros usuarios, lo que generó momentos de angustia y confusión en el lugar.

Varias personas intentaron auxiliarlo mientras se alertaba al personal del establecimiento para que activara los protocolos de emergencia. Sin embargo, pese a los esfuerzos iniciales, Juan Sebastián falleció dentro de las instalaciones, antes de poder ser trasladado a un centro médico.



Murió fisicoculturista Sebastián Anzola.

Tras conocerse la noticia, comenzaron a circular versiones en redes sociales sobre lo ocurrido, algunas de ellas cuestionando la respuesta del gimnasio. Uno de los testimonios más difundidos fue el de Andrés Montoya, fisicoculturista y amigo cercano del joven, quien publicó un video en Instagram en el que expresó su inconformidad con la atención brindada. En su pronunciamiento, aseguró que durante varios minutos se intentó auxiliarlo sin que se autorizara su traslado inmediato a un hospital cercano, lo que —según él— pudo haber marcado una diferencia, aunque aclaró que no se puede afirmar con certeza que el desenlace hubiera sido distinto.

Montoya también criticó que el establecimiento retomara actividades al día siguiente sin emitir un comunicado público, una situación que fue replicada por varios usuarios en redes sociales. En medio del debate, surgieron reflexiones sobre los riesgos del alto rendimiento físico, la exigencia extrema en los entrenamientos y el uso de suplementos sin acompañamiento médico.



¿Qué dijo Smart Fit al respecto?

Ante la polémica, Smart Fit Colombia emitió un comunicado oficial en el que informó que Juan Sebastián sufrió un paro cardiorrespiratorio mientras entrenaba.

Según la empresa, brigadistas certificados del gimnasio actuaron de inmediato, aplicaron maniobras de reanimación, utilizaron un desfibrilador externo automático (DEA) y activaron los protocolos de emergencia establecidos. No obstante, el joven falleció antes de poder ser trasladado a un centro asistencial.

La cadena expresó sus condolencias a la familia y amigos del deportista y reiteró su compromiso con la seguridad de sus usuarios. Mientras tanto, seres queridos y compañeros se preparan para despedir a Juan Sebastián en Bogotá, recordándolo no solo por su fortaleza física y disciplina, sino también por su calidad humana y cercanía con quienes lo rodeaban.