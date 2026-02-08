En vivo
Rescatan a niña de 3 años que estaba sola y encerrada en una vivienda en el norte de Bogotá

Rescatan a niña de 3 años que estaba sola y encerrada en una vivienda en el norte de Bogotá

La menor fue hallada en una habitación cerrada bajo llave en el barrio Verbenal, en Usaquén y fue trasladada al ICBF para el restablecimiento de sus derechos.

