Rescatan a niña de 3 años que estaba sola y encerrada en una vivienda en el norte de Bogotá

La Policía Nacional rescató a una niña de tres años que se encontraba sola y encerrada en una vivienda del barrio Verbenal, en la localidad de Usaquén, al norte de Bogotá. El caso fue alertado por vecinos del sector, quienes escucharon el llanto de la niña durante la madrugada y dieron aviso a las autoridades.

Uniformados de la Seccional de Protección y Servicios Especiales, en coordinación con el Cuerpo de Bomberos de Bogotá, llegaron al inmueble y, con autorización de uno de los inquilinos, ingresaron a la habitación donde se encontraba la niña. Según las autoridades, la menor estaría en condición de abandono.

El teniente coronel Norberto Caro, jefe de la Seccional de Protección y Servicios Especiales, destacó la importancia de la denuncia ciudadana y del trabajo articulado con las autoridades para proteger a los menores de edad.

“Una vez se hacen las verificaciones y, en coordinación con nuestros bomberos de Bogotá, se logra el ingreso al inmueble y se procede al rescate de esta menor para garantizar sus derechos, por lo cual es puesta a disposición de la autoridad administrativa competente y, efectivamente, brindar esa asistencia y ese trato adecuado a nuestros niños, niñas y adolescentes”, resaltó.



Tras el rescate, la menor fue trasladada al Centro Especializado Revivir del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), donde se adelanta el proceso de restablecimiento de sus derechos y la verificación de su entorno familiar.

La Policía recordó que, durante 2026, ha rescatado 19 niños y niñas en situación de riesgo mediante la estrategia EPAIS.