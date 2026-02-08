Paisita Día, resultado del último sorteo del chance hoy, domingo 8 de febrero de 2026

Publicidad
El Paisita Día se mantiene como uno de los juegos de chance más tradicionales y populares de Colombia, especialmente en Antioquia, donde miles de jugadores consultan sus resultados a diario. Su constancia en los sorteos y la diversidad de modalidades lo convierten en una opción preferida entre los apostadores.
El número ganador del chance Paisita Día de este domingo 8 de febrero de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.
|Paisita Día
|7 febrero 2026
|4268 - 6
|Paisita Día
|6 febrero 2026
|6298 - 3
|Paisita Día
|5 febrero 2026
|1818 - 5
|Paisita Día
|4 febrero 2026
|7109 - 2
El sorteo del Paisita Día se realiza todos los días del año, incluidos domingos y festivos, con los siguientes horarios oficiales:
Estos horarios permiten a los jugadores organizar sus apuestas y consultar los resultados de manera oportuna.
Este chance ofrece varias modalidades, en las que los premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincan con el resultado oficial:
Esta variedad permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a su presupuesto y expectativas de premio.
Para cobrar un premio, el ganador debe presentar:
Según el valor del premio en Unidades de Valor Tributario (UVT), pueden solicitarse requisitos adicionales:
Por su regularidad, claridad en los horarios y variedad de modalidades, el Paisita Día sigue siendo una referencia clave entre quienes consultan los resultados del chance en Antioquia y en todo el país.