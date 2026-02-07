Paisita Día, resultado del último sorteo del chance hoy, sábado 7 de febrero de 2026

Publicidad
El Paisita Día continúa siendo uno de los juegos de chance más tradicionales y populares de Colombia, especialmente en Antioquia, donde cuenta con una amplia comunidad de jugadores que consultan sus resultados a diario. Su constancia en los sorteos y la variedad de modalidades lo mantienen como una de las opciones preferidas entre los apostadores.
El número ganador del chance Paisita Día de este sábado 7 de febrero de 2026 es el 4268 - 6 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.
|Paisita Día
|6 febrero 2026
|6298 - 3
|Paisita Día
|5 febrero 2026
|1818 - 5
|Paisita Día
|4 febrero 2026
|7109 - 2
El sorteo del Paisita Día se realiza todos los días del año, incluidos domingos y festivos, lo que permite participar sin interrupciones. Los horarios oficiales son:
Estos horarios facilitan que los jugadores organicen sus apuestas y consulten oportunamente los resultados.
Este chance ofrece diferentes modalidades, en las que los premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial:
Esta variedad permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a su presupuesto y expectativas de premio.
Para cobrar un premio, el ganador debe presentar:
Según el valor del premio en Unidades de Valor Tributario (UVT), pueden solicitarse requisitos adicionales:
Por su regularidad, claridad en los horarios y variedad de modalidades, el Paisita Día sigue siendo una referencia clave entre quienes consultan los resultados del chance en Antioquia y en todo el país.