Paisita Día, resultado del último sorteo del chance hoy, sábado 7 de febrero de 2026

El Paisita Día continúa siendo uno de los juegos de chance más tradicionales y populares de Colombia, especialmente en Antioquia, donde cuenta con una amplia comunidad de jugadores que consultan sus resultados a diario. Su constancia en los sorteos y la variedad de modalidades lo mantienen como una de las opciones preferidas entre los apostadores.



Número ganador del Paisita Día hoy

El número ganador del chance Paisita Día de este sábado 7 de febrero de 2026 es el 4268 - 6 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.

Número ganador: 4268

Dos últimas cifras: 68

Tres últimas cifras: 268

La quinta: 6

Últimos sorteos de Paisita Día

Sorteo Fecha Resultado Paisita Día 6 febrero 2026 6298 - 3 Paisita Día 5 febrero 2026 1818 - 5 Paisita Día 4 febrero 2026 7109 - 2 Paisita Día 3 febrero 2026 0388 - 1 Paisita Día 2 febrero 2026 6796 - 7 Paisita Día 1 febrero 2026 3376 - 1 Paisita Día 31 enero 2026 4377 - 6 Paisita Día 30 enero 2026 0797 - 1 Paisita Día 29 enero 2026 8828 - 8 Paisita Día 28 enero 2026 6048 - 3

¿A qué hora juega Paisita Día?

El sorteo del Paisita Día se realiza todos los días del año, incluidos domingos y festivos, lo que permite participar sin interrupciones. Los horarios oficiales son:



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

1:00 p. m. Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Estos horarios facilitan que los jugadores organicen sus apuestas y consulten oportunamente los resultados.



¿Cómo se juega el Paisita Día?

Este chance ofrece diferentes modalidades, en las que los premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. 3 cifras combinado: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en orden exacto. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Esta variedad permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a su presupuesto y expectativas de premio.



¿Qué se necesita para reclamar un premio del Paisita Día?

Para cobrar un premio, el ganador debe presentar:



Tiquete original, correctamente diligenciado y sin tachones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Según el valor del premio en Unidades de Valor Tributario (UVT), pueden solicitarse requisitos adicionales:



Menores a 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.

documentos básicos y formulario SIPLAFT. Mayores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (expedida en los últimos 30 días). En estos casos, el pago se realiza por transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Por su regularidad, claridad en los horarios y variedad de modalidades, el Paisita Día sigue siendo una referencia clave entre quienes consultan los resultados del chance en Antioquia y en todo el país.