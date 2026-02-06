Paisita Día, resultado del último sorteo del chance hoy, viernes 6 de febrero de 2026

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El Paisita Día se mantiene como uno de los juegos de chance más tradicionales y populares de Colombia, especialmente en Antioquia, donde cuenta con una amplia comunidad de jugadores que consultan a diario sus resultados.
El número ganador del chance Paisita Día de este viernes 6 de febrero de 2026 es el 6298 - 3 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.
|Paisita Día
|5 febrero 2026
|1818 - 5
|Paisita Día
|4 febrero 2026
|7109 - 2
El sorteo del Paisita Día se realiza todos los días del año, incluidos domingos y festivos, lo que permite a los apostadores participar sin interrupciones. Los horarios oficiales son:
Estos horarios facilitan que los jugadores organicen sus apuestas y consulten oportunamente los resultados.
Este chance ofrece distintas modalidades, con premios que dependen del número de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado:
Esta variedad permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a su presupuesto y expectativas de premio.
Para cobrar un premio, el ganador debe presentar:
Según el valor del premio en Unidades de Valor Tributario (UVT), pueden solicitarse requisitos adicionales:
Por su constancia, claridad en los horarios y variedad de modalidades, el Paisita Día continúa siendo una referencia clave entre quienes siguen los resultados del chance en Antioquia y en todo el país.