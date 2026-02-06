Andeg pide al Gobierno medidas de fondo tras suspensión del decreto que imponía cobros a generadoras

La suspensión temporal del decreto 044 por parte de la Corte Constitucional fue recibida con alivio por el gremio de las empresas generadoras de energía. Para Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, el fallo confirma que las soluciones a la crisis del sector eléctrico deben venir de decisiones estructurales y no de nuevas cargas a las compañías.

En entrevista con Blu Radio, Castañeda señaló que la decisión de la Corte fue coherente. Según el dirigente gremial, la norma pretendía imponer contribuciones adicionales a las empresas generadoras, que debían ser liquidadas por la Superintendencia de Servicios Públicos, pero advirtió que esa medida no resolvía el problema de fondo.

“La suspensión del decreto 044 hace sentido frente a la decisión que la Corte había tomado días antes de suspender los efectos del decreto que declaró la emergencia económica”, dijo.

El presidente de Andeg insistió en que la situación crítica de la empresa Air-e sigue sin resolverse. Recordó que la compañía, intervenida por el Gobierno, mantiene deudas cercanas a los 1,7 billones de pesos con el sector eléctrico, de los cuales más de 1,2 billones corresponden a las plantas térmicas.



“Es importante que el Gobierno tome medidas, consiga los recursos dentro del presupuesto general de la nación o en las medidas alternativas que ha venido trabajando el ministerio de minas para poder nutrir Air-e de recursos y que nos lleve a buen término”, indicó.

Para Castañeda, el camino no es exigir aportes a las mismas empresas a las que se les debe dinero, sino que el Gobierno tome medidas estructurales y haga estrategias a largo plazo para evitar una crisis en la región Caribe y, posiblemente, en todo el país.

“Como nosotros lo dijimos desde que salió el decreto, esto era básicamente un tema expropiatorio y un autopago, es decir, estaban diciendo ‘pague menos impuestos para que le pueda pagar una deuda’, lo cual, pues, no es el deber ser”, criticó.

Finalmente, el presidente de Andeg aseguró que la decisión de la Corte envía una señal positiva a los inversionistas nacionales e internacionales, al frenar la creación de contribuciones por decreto. No obstante, advirtió que el desafío ahora es que el Gobierno actúe con rapidez y adopte medidas estructurales que eviten que la crisis del Caribe termine afectando el suministro de energía en todo el país.