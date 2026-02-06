En vivo
Estados Unidos entrega a Colombia 11 vehículos blindados tras reunión entre Petro y Trump

Estados Unidos entrega a Colombia 11 vehículos blindados tras reunión entre Petro y Trump

La entrega se realizó con motivo del acuerdo de cooperación del Gobierno de Estados Unidos, bajo el Programa de Financiamiento Militar Extranjero.

El Gobierno del presidente Donald Trump entrega a las Fuerzas Militares 11 vehículos blindalos.
Foto: Suministrada
Por: EFE
|
Actualizado: 6 de feb, 2026

