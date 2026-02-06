Revelan cartel de los más buscados por homicidios en Antioquia: ofrecen 50 millones de recompensa

Con un cartel que revela sus rostros, nombres y alias, las autoridades en Antioquia buscan por cielo y tierra a quienes están detrás de crímenes en el Norte, Nordeste, Bajo Cauca, Oriente y Suroeste, esperando que la ciudadanía pueda aportar información que permita su captura, por la millonaria recompensa que fue anunciada por la Gobernación.

Se trata de una veintena de personas requeridas por la justicia por delitos como homicidio, homicidio agravado, feminicidio, tortura, concierto para delinquir agravado y porte ilegal de armas, con presencia criminal en distintas subregiones del departamento.

Según indicó el coronel Luis Muñoz, comandante del departamento de Policía Antioquia, la mayoría de los incluidos en el cartel tendrían vínculos con el Clan del Golfo, desempeñándose como cabecillas de zona, sicarios, coordinadores urbanos, puntos de inteligencia, financieros y enlaces criminales, responsables de múltiples hechos violentos, entre ellos ataques contra la población civil y homicidios de miembros de la Fuerza Pública.

"La mayoría hacen parte del Clan del Golfo. Algunos, pocos, dos o tres, como actores independientes. Algunos tienen más de una persona a la cual le quitaron la vida. Entonces, se recepciona la información, se invita a la comunidad a que que nos informe, que nos dé piezas claves para llevar a cabo un proceso investigativo, y de acuerdo a eso, pues se hace una trazabilidad con la capacidad institucional para efectuar un allanamiento, la captura", señaló.



Por su parte, el secretario de Seguridad del departamento, Luis Muñoz, se refirió a los tres señalados delincuentes que aunque fueron incluidos en el cartel, dos ya fueron capturados y uno más fue asesinado, los cuales fueron identificados como Leonardo Pérez, alias 'Chiquito'; Fabían Martínez alias 'Mateo'; y Sebastián Restrepo alias 'Machita', respectivamente.

"De estas personas por las cuales estamos ofreciendo una recompensa de hasta cincuenta millones de pesos por información que nos permita su captura, tenemos que, ya en las últimas horas, una vez lanzado este esta estrategia, fueron capturados dos de ellos. Y tenemos uno que anoche fue asesinado en el corregimiento de Santa Inés, de Andes", aseguró.

Más capturados

Igualmente, tras el lanzamiento del cartel en redes sociales, las autoridades lograron la ubicación y captura de Jaime Antonio Martínez Villalobos, alias 'Orejas'; Ángel David Madera Rivero, alias 'Cartagena', y Sebastián Andrés Sotelo Alarcón, alias 'Segoviano'. Asimismo, en hechos que son materia de investigación, fueron hallados sin vida Carlos Mario Mira Romero, alias 'Julián' o 'El Concejal' y Samir de Jesús Pulgarín Vergara.



Algunos casos

Entre los casos relevantes se encuentran Juan Manuel Torres Bedoya, alias 'Cinto', integrante del grupo delincuencial organizado La Terraza, señalado de ser responsable del homicidio de cuatro personas ocurrido el 18 de marzo de 2025 en la vereda Santa Rita, del municipio de Andes, así como Abraham Díaz Sosa, alias 'Abraham', sindicado del feminicidio de su esposa, ocurrido el año anterior en el municipio de Caucasia.

También figura alias 'Alambrito', señalado de ser el responsable del asesinato del patrullero Lenin Rafael Suárez, hecho ocurrido el pasado 25 de abril en el marco del denominado plan pistola contra la Fuerza Pública, además de alias 'Villa', investigados por el homicidio de un hombre cuyo cuerpo fue hallado embolsado en el municipio de Rionegro el 26 de julio de 2025.

Asimismo, el cartel incluye a alias 'Jaz' y alias 'Laura', sindicadas de pertenecer al Clan del Golfo y de suministrar información para la comisión de homicidios en los municipios de Amalfi y Yolombó; a alias 'Once', integrante de esa misma estructura criminal en el municipio de Remedios, investigado por su presunta responsabilidad en cinco homicidios ocurridos entre 2024 y 2025; y a alias “Momia”, señalado de haber decapitado a dos personas en 2023 en los municipios de Hispania y Andes.