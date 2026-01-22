En vivo
Caribe

Imputan por tentativa de feminicidio a hombre que atacó con puñal a su pareja en Barranquilla

La mujer, que presenta heridas en el cuello y el tórax, permanece en estado crítico en una clínica de Barranquilla. Vecinos alertaron del hecho a la Policía.

El presunto agresor de la mujer, Rafael Enrique Marrugo.
Rafael Enrique Marrugo Ayazo, de 52 años, es señalado de haber atacado a su pareja con un puñal.
Policía
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 22 de ene, 2026

