Capturaron a alias ‘El Tío’, vinculado al envío de droga desde la Costa Caribe rumbo a Norteamérica

En medio de las acciones que adelantan las autoridades para golpear las estructuras criminales en el Valle de Aburrá, la Policía Nacional reportó la captura de Carlos Andrés Piedrahíta Mazo, conocido con el alias de ‘El Tío’, señalado como máximo cabecilla del grupo delincuencial común El Coco”.

La detención de Piedrahíta Mazo se produjo en el centro de Medellín, donde los uniformados interceptaron al sospechoso cuando se desplazaba en una camioneta de alta gama. En ese punto se hizo efectiva la orden judicial que pesaba en su contra por el delito de concierto para delinquir agravado.

Según las autoridades, el hombre sería uno de los principales responsables de coordinar actividades ilícitas relacionadas con extorsiones y tráfico de estupefacientes en varias zonas de la ciudad. Las investigaciones indican que la estructura tendría presencia en las comunas 11, 12 y 13, particularmente en barrios como Santa Lucía, La Floresta, El Danubio, Santa Rosa de Lima, La América, La Divisa, Juan XXIII, La Quiebra, El Metropolitano y La Pradera.

"Tiene coordinación con otras estructuras de GDSO aquí en Medellín, entre ellas el Robledo. En Barranquilla y Santa Marta y Cartagena tendría oficinas de cobro, o eso es lo que nos ha llevado a cabo el tema de las investigaciones y se está investigando frente a esa información llegada en los procesos judiciales", expuso el coronel Juan Sierra, subcomandante de la Policía Metropolitana.



Según el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, las rentas producto de estas actividades intentaban ser escondidas en diferentes actividades comerciales, en especial en la compra y venta de vehículos e incluso criptomonedas.

"Tienen algunos indicios sobre posible lavado de activos en el marco de actividades comerciales como la compraventa de vehículos de alta gama de hecho él fue capturado en un vehículo de alta gama por aquí en el centro de la ciudad y solía precisamente gracias también a esas compraventas ir cambiando cada ciertos meses de vehículo de alta gama para pasar desapercibido

El capturado, de 46 años, ya había sido condenado a 13 años de prisión tras ser hallado culpable de homicidio, tentativa de homicidio y porte ilegal de armas de fuego. En 2016 quedó en libertad tras cumplir la pena.

Alias ‘El Tío’ también es señalado de liderar oficinas de cobro en varias ciudades de la Costa Caribe y del envío a esta región de droga rumbo a países del norte del continente, especialmente Estados Unidos, por medio de una sociedad con una mujer conocida como ‘La Patrona’.