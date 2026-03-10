En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
José Manuel Restrepo
Aída Quilcué
Resultados Elecciones 2026
Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Capturaron a alias ‘El Tío’, vinculado al envío de droga desde la Costa Caribe rumbo a Norteamérica

Capturaron a alias ‘El Tío’, vinculado al envío de droga desde la Costa Caribe rumbo a Norteamérica

El operativo se desarrolló en el centro de Medellín. El hombre ‘lavaba’ el dinero producto de actividades criminales a través de compraventas de vehículos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad