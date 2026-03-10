Murió artista urbano en Medellín en accidente de tránsito: esto se sabe

Luto en la música colombiana tras conocerse la muerte de Zalek, artista barranquillero, este martes, 10 de marzo, en un accidente de tránsito en Medellín. La noticia tomó por sorpresa a la industria nacional, en especial a varios referentes que trabajan a su lado como Elder Dayán, Luister La Voz y Fanny Lu.

“Desde nuestro equipo lamentamos profundamente la partida de un artista lleno de talento, sueños y una enorme pasión por la música. Zalek se destacó por su estilo, su energía y su compromiso con su carrera, construyendo un camino dentro de la música colombiana y dejando huella en quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo y trabajar a su lado”, expresaron desde su equipo.

El artista, de 30 años, perdió la vida en Medellín cuando se movilizaba en una motocicleta. Hasta ahora se desconocen detalles puntuales de cómo ocurrió y en qué momento se dieron los hechos que le costaron la vida a esta joven promesa de la música colombiana.

Zalek // Foto: YouTube Zalek

¿Quién era Zalek, artista que perdió la vida en Medellín?

Oriundo de Barranquilla, Zalek decidió incursionar en este género en donde se sintió más identificado gracias a su cariño a la música mexicana, algo que, según él, transforma a cualquier y un ejemplo de ellos es lo hecho por Maluma hasta la fecha.



“Creo que tiene que ser la autenticidad, esas ganas, eso se ve. Es lo que más sobresale más que las palabras. Creo que Maluma monta ese tipo de canciones y nunca dice, es una bomba y uno queda boquiabierto porque se acopla bien a esos ritmos mexicanos. Los colombianos tenemos mucho que dar. Carin y Maluma han sido esos pilares para nosotros como artistas podamos seguir”, manifestó en Blu Radio.

Sin embargo, comenzó a incursionar en la música urbana con el paso de los años para demostrar su versatilidad artística, que, poco a poco, lo estaban posicionando como una de las grandes promesas de a industria y con el visto bueno de grandes referentes que le veían un enorme futuro.

“En este momento de profundo dolor nos unimos al duelo de sus seres queridos y agradecemos las muestras de cariño y solidaridad. Pedimos respeto y privacidad para su familia y su círculo cercano mientras atraviesan este difícil momento”, añadieron de su equipo.

Zalek // Foto: Instagram @soyzalek