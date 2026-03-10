Lotería del Huila, resultados del último sorteo hoy martes 10 de marzo de 2026

La Lotería del Huila realizó en la noche del martes 10 de marzo de 2026 el sorteo número 4746, una de las jornadas tradicionales dentro del calendario de juegos de azar en Colombia. En esta edición, miles de jugadores en todo el país siguieron con expectativa el resultado, ya que estaba en juego un premio mayor de $2.000 millones, además de una amplia lista de premios secos, aproximaciones y reconocimientos adicionales que ampliaron las oportunidades de ganar.



Premio mayor – Sorteo 4747

El premio mayor de $2.000 millones fue para el número: . El billete con esta combinación exacta se llevó el premio principal del sorteo. Para validar cualquier acierto es indispensable que coincidan tanto el número como la serie, ya que ambos datos son requeridos al momento de reclamar el premio.

Fundada en 1924, la Lotería del Huila es uno de los sorteos más antiguos del país. Como ocurre con las demás loterías oficiales de Colombia, los recursos obtenidos se destinan exclusivamente al financiamiento del sistema de salud.



Premios secos de la Lotería del Huila

Además del premio mayor, el sorteo 4746 entregó múltiples premios secos, diseñados para aumentar las probabilidades de ganar entre los participantes.



¿Cómo jugar la Lotería del Huila?

Participar en la Lotería del Huila es un proceso sencillo. Los jugadores pueden comprar su billete completo o fracción en puntos de venta autorizados, especialmente en la red de PagaTodo, donde se encuentran disponibles diferentes números y series.

Es fundamental conservar el billete en buen estado, ya que este documento es el único comprobante válido para reclamar cualquier premio obtenido.

¿Cuándo se juega la Lotería del Huila?

La Lotería del Huila realiza sus sorteos todos los martes a las 11:00 p.m. En cada jornada se entregan premios correspondientes al premio mayor, premios secos y aproximaciones, lo que mantiene la expectativa entre miles de jugadores en todo el país.



Los ganadores tienen un plazo máximo de un año a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio. Si transcurre ese tiempo sin realizar el cobro, el derecho prescribe. Por ello, se recomienda verificar siempre los resultados oficiales y reclamar oportunamente en caso de resultar ganador.