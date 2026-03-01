Valle de Aburrá, ¿refugio de disidencias y ELN? Capturan tres miembros en menos de una semana

¿El Valle de Aburrá se volvió el refugio de criminales de las disidencias y el ELN? En menos de una semana fueron capturados tres delincuentes relacionados con esos grupos en el Área Metropolitana.

La crítica situación de orden público que atraviesa el departamento de Antioquia no solo golpea con fuerza a subregiones como el Norte, Nordeste, Suroeste y Oriente, sino que ahora delincuentes son hallados con frecuencia en municipios del Valle de Aburrá en una situación que ha aumentado la preocupación de las autoridades.

El resultado más reciente se dio en Bello en donde el Gaula Militar y el CTI de la Fiscalía General de la Nación lograron la captura en flagrancia de dos presuntos cabecillas del Frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá', entre ellos se encontraba alias 'Flechas' un temido delincuente con injerencia en el Norte antioqueño.

La información que se ha conocido hasta el momento es que ambos hombres estaban realizando una extorsión de cerca de 200 millones de pesos, situación que fue denunciada a las autoridades que llegaron hasta el sitio y lograron la captura de los delincuentes al mando de alias 'Calarcá'.



Sobre alias 'Flechas' se sabe que era el encargado de coordinar las extorsiones a comerciantes y demás personas en el Norte antioqueño, por lo que su captura representa un golpe a la criminalidad como también lo fue la captura de un hombre del ELN en Medellín.

El procedimiento con este hombre que pertenecía a la Subestructura Resistencia Guamocó se efectuó luego de comprobar su injerencia delincuencial en el Bajo Cauca antioqueño y en el Sur del departamento de Bolívar en donde realizaba operaciones logísticas para atentar contra la Fuerza Pública.