Nueva modalidad de hurto a empresas en Santander: roban volquetas en Barbosa

Nueva modalidad de hurto a empresas en Santander: roban volquetas en Barbosa

Hombres armados ingresaron durante la noche del sábado a la empresa de concreto Concremex y hurtaron tres volquetas y un automóvil. Los delincuentes ingresan sobre las 9:00pm y amordazan a los empleados

