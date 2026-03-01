Nueva modalidad de hurto a empresas en Santander: roban volquetas en Barbosa

Las autoridades encendieron las alarmas en Santander tras identificar una nueva modalidad de hurto de vehículos pesados que estaría siendo utilizada por bandas organizadas para robar volquetas y mezcladoras de concreto y trasladarlas hacia zonas de frontera.

Durante el fin de semana, más de siete hombres armados ingresaron a empresas en San Gil y Barbosa, donde intimidaron y amarraron a vigilantes y trabajadores para cometer el hurto de ocho vehículos, entre volquetas, mezcladoras y un automóvil.

El último caso ocurrió en Barbosa, donde los delincuentes ingresaron durante la noche del sábado a la empresa de concreto Concremex y sustrajeron tres volquetas y un carro. El vigilante logró soltarse y alertar a la Policía, lo que permitió activar el “plan candado”.

Al notar la presencia de las autoridades, los ladrones abandonaron varios de los vehículos en la vía hacia Vélez.



El comandante de la Policía Nacional del departamento, Néstor Arévalo, explicó que se trata de una modalidad previamente estudiada por los delincuentes.

“Normalmente hurtan entre las 9 y 11 de la noche para poder avanzar y, muchas veces, llegar a zonas del Catatumbo, Ocaña y la frontera con Venezuela, donde tenemos conocimiento de volquetas que son trasladadas tras ser hurtadas en Santander”, señaló el oficial.

Según la investigación, los delincuentes realizan seguimientos previos a las empresas, ingresan en horas nocturnas, inmovilizan al personal y luego huyen por corredores viales que conducen hacia el Catatumbo, donde estos vehículos serían comercializados o utilizados ilegalmente.

Gracias al operativo, las tres volquetas fueron ubicadas abandonadas en la vereda Los Guayabos, jurisdicción de Vélez, mientras que el automóvil fue recuperado posteriormente en el barrio Centro de Barbosa.

Las autoridades revisan cámaras de seguridad y adelantan labores de investigación para identificar a los responsables.

No se descarta que se trate del mismo grupo delincuencial implicado en el hurto ocurrido la noche anterior en otra empresa de concreto en San Gil, donde también fueron robadas varias volquetas.

Empresarios del sector de maquinaria pesada pidieron mayores controles y presencia policial, al advertir que estos hechos afectan la operación de las compañías y generan preocupación por la seguridad en el departamento de Santander.

Las autoridades también confirmaron la captura de dos personas en operativos coordinados y mantienen controles en las principales vías del departamento para evitar que más automotores sean sacados de la región.

La Policía anunció que reforzará la vigilancia en zonas industriales y pidió a los empresarios fortalecer medidas de seguridad y sistemas de rastreo satelital para reaccionar con mayor rapidez ante cualquier hurto.