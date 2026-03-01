En vivo
Santanderes  / Preocupan casos de tosferina en niños de la comunidad U'wa en Santander

Preocupan casos de tosferina en niños de la comunidad U’wa en Santander

En El Cerrito se han registrado seis casos, 3 de ellos niños, aunque líderes comunitarios advierten que la cifra podría ser mayor. La administración municipal pidió intervención de la Secretaría de Salud de Santander.

