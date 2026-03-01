Preocupan casos de tosferina en niños de la comunidad U’wa en Santander

Las autoridades de salud reportaron seis casos confirmados de tosferina, tres de ellos en menores de edad, en la comunidad indígena U’wa del municipio de El Cerrito, Santander, donde desde hace más de un mes se han venido presentando síntomas respiratorios persistentes, principalmente en niños y lactantes.

De acuerdo con líderes locales y denunciantes, los contagios han aumentado progresivamente, pero el acceso a jornadas de vacunación y brigadas médicas ha sido limitado. El alcalde Luis Felipe Rivera explicó que las cifras podrían ser mayores a las oficialmente registradas.

“Según el cabildo de los U’wa, son más de 100 personas infectadas, pero en los datos de quienes sí han llegado al hospital tenemos seis casos, incluidos niños; por eso no tenemos certeza y pedimos la intervención de la Secretaría de Salud Departamental para abrir el diálogo con la comunidad y permitir la vacunación”, señaló el mandatario.

Alerta por brote de tosferina en Bogotá Foto: Unsplash

Además, persisten barreras culturales dentro del territorio que dificultan la aplicación de biológicos.



Habitantes del sector han manifestado preocupación por la falta de campañas activas de inmunización, la ausencia de brigadas permanentes de salud pública y la escasa información oficial sobre el alcance del brote; además, no existe un cerco epidemiológico efectivo y si podría haber subregistro de pacientes.

La tosferina es una infección respiratoria que puede generar complicaciones graves en menores de edad, por lo que las autoridades buscan reforzar la atención médica y establecer acuerdos con la comunidad para prevenir nuevos contagios.

Desde la administración municipal reiteraron el llamado a la Secretaría de Salud de Santander para acompañar las acciones en territorio y evitar que la situación se agrave.