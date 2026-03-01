Chance Dorado Noche: resultado del último sorteo hoy domingo 1 de marzo de 2026

Publicidad
El resultado del chance Dorado Noche se ubica entre los más buscados por los jugadores en Colombia, especialmente durante sábados, domingos y lunes festivos, días en los que se realiza este sorteo.
El número ganador del chance Dorado Noche de este domingo 1 de marzo de 2026 es: (en minutos).
Uno de los principales atractivos del chance Dorado Noche es su esquema de pagos, que multiplica el valor apostado según la modalidad y el tipo de acierto.
El plan de premios funciona de la siguiente manera:
Esta estructura permite que cada jugador elija cuánto arriesgar y qué modalidad se ajusta mejor a su estrategia, manteniendo reglas claras y fáciles de entender.
El Dorado Noche se juega únicamente los:
Los resultados oficiales pueden consultarse después de las 10:00 de la noche, una vez finaliza el sorteo. Este horario fijo facilita que los apostadores sepan con precisión cuándo verificar su número ganador.
Además de los puntos físicos autorizados, el chance Dorado Noche en línea está disponible a través de plataformas avaladas por Coljuegos, entidad que regula los juegos de suerte y azar en el país.
Para apostar legalmente por internet, el usuario debe:
Utilizar sitios oficiales garantiza seguridad en las transacciones y respaldo en caso de resultar ganador.
De acuerdo con la empresa Paga Todo, desde el 1 de febrero de 2015 los premios iguales o superiores a $100.000 pesos se pagan directamente en sus puntos autorizados, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.
Para reclamar un premio del chance Dorado Noche, es obligatorio:
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Dorado Noche
|28 Febrero 2026
|8757 - 2
|Dorado Noche
|22 Febrero 2026
|7651 - 0
|Dorado Noche
|21 Febrero 2026
|5768 - 4
|Dorado Noche
|15 Febrero 2026
|0845 - 3
|Dorado Noche
|14 Febrero 2026
|6924 - 3