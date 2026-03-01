Chance Dorado Noche: resultado del último sorteo hoy domingo 1 de marzo de 2026

El resultado del chance Dorado Noche se ubica entre los más buscados por los jugadores en Colombia, especialmente durante sábados, domingos y lunes festivos, días en los que se realiza este sorteo.



Resultado del Dorado Noche hoy 1 de marzo de 2026

El número ganador del chance Dorado Noche de este domingo 1 de marzo de 2026 es: (en minutos).



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Cómo paga el Dorado Noche según la modalidad

Uno de los principales atractivos del chance Dorado Noche es su esquema de pagos, que multiplica el valor apostado según la modalidad y el tipo de acierto.

El plan de premios funciona de la siguiente manera:



Cuatro cifras directo (orden exacto): paga 4.500 veces lo apostado.

Cuatro cifras combinado (cualquier orden): paga 208 veces la apuesta.

Tres últimas cifras directo: paga 400 veces lo jugado.

Tres últimas cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

Dos últimas cifras en orden (pata): paga 50 veces lo invertido.

Última cifra (uña): paga cinco veces el valor apostado.

Esta estructura permite que cada jugador elija cuánto arriesgar y qué modalidad se ajusta mejor a su estrategia, manteniendo reglas claras y fáciles de entender.



Días y horario del sorteo

El Dorado Noche se juega únicamente los:



Sábados

Domingos

Lunes festivos

Los resultados oficiales pueden consultarse después de las 10:00 de la noche, una vez finaliza el sorteo. Este horario fijo facilita que los apostadores sepan con precisión cuándo verificar su número ganador.



Apostar en línea de manera legal en Colombia

Además de los puntos físicos autorizados, el chance Dorado Noche en línea está disponible a través de plataformas avaladas por Coljuegos, entidad que regula los juegos de suerte y azar en el país.

Para apostar legalmente por internet, el usuario debe:



Registrarse en un operador autorizado.

Validar su identidad.

Recargar saldo.

Elegir el sorteo, seleccionar el número y definir la modalidad.

Utilizar sitios oficiales garantiza seguridad en las transacciones y respaldo en caso de resultar ganador.



Requisitos para cobrar un premio

De acuerdo con la empresa Paga Todo, desde el 1 de febrero de 2015 los premios iguales o superiores a $100.000 pesos se pagan directamente en sus puntos autorizados, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.

Para reclamar un premio del chance Dorado Noche, es obligatorio:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original debidamente diligenciado en la parte posterior.

Entregar fotocopia de la cédula de ciudadanía, único documento válido para el trámite.

Últimos resultados de Dorado Noche