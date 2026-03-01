Rompen el silencio hermanas de vendedor ambulante asesinado por dos hombres en el centro de Bogotá

La vida de la familia Rodríguez cambió para siempre el pasado 5 de septiembre de 2025. David Rodríguez, de 23 años, fue asesinado en el centro de Bogotá mientras trabajaba como vendedor ambulante, un oficio que, según sus allegados, ejercía desde la adolescencia para apoyar a su hogar.

“Desgraciadamente ese día mi mamá estaba cumpliendo años”, recordó su hermana Mariana en entrevista con Blu Radio, al relatar cómo la fecha del crimen quedó marcada como una herida imposible de sanar. David, aseguran, era una “persona maravillosa” y “muy alegre donde llegaba”, conocido en el sector por su carisma y dedicación.

El ataque ocurrió en el Parque de la Mariposa, cuando el joven adelantaba labores habituales en su puesto de comida rápida. Aunque en un primer momento se habló de una posible riña, las grabaciones de seguridad revisadas por la familia muestran otra versión.

“En las cámaras de seguridad nunca se ve a mi hermano hablar con nadie, simplemente se ve mi hermano en la cicla; llevaba su cicla con una mano y la otra mano llevaba los suministros”, explicó Laura, su otra hermana. Según su relato, dos hombres se acercaron por la espalda y uno de ellos le propinó una puñalada antes de huir del lugar.



La familia también cuestiona la actuación de las autoridades tras la agresión. De acuerdo con su testimonio, varias personas intentaron auxiliar a David, pero la intervención policial habría impedido que se le prestara ayuda inmediata. “La policía no dejó que nadie lo auxiliara… tal vez si ellos hubieran permitido que una persona se acercara a ayudarle a mi hermano, él seguiría acá”, afirmó Mariana.

Ante la demora de una ambulancia, el joven fue trasladado en una patrulla, pero llegó al centro asistencial sin signos vitales. Cinco meses después, los Rodríguez aseguran que no solo enfrentan el duelo, sino también el miedo. Denuncian amenazas provenientes de los presuntos responsables, quienes, según indican, tenían conflictos previos con el hermano mayor de David.

Sobre las causas del crimen, la hermana dijo que "no entiendo la razón, no sé por qué, siempre le tuvieron como envidia a mi hermano".

Joven asesinado por rivalidad entre vendedores ambulantes Foto: captura de video NC

“Textualmente el man nos dice: 'Ya me lo fumé, ya lo maté”, relató Laura sobre uno de los mensajes recibidos. “Me parece muy injusto que estas personas hagan lo que hagan y seamos nosotros los que tengamos que escondernos”, agregó.

Hoy, la familia insiste en que el caso avance y que se emitan las órdenes de captura correspondientes. El impacto emocional ha sido devastador, especialmente para la madre del joven. “Solo pedimos que estas dos personas paguen por lo que hicieron porque no es justo… siento que es como si le arrancara a uno la vida al corazón”, concluyó Mariana, en un llamado directo a las autoridades para que la muerte de David no quede en el olvido.