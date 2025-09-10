Habla hermana de joven de 23 años que perdió la vida tras ataque de vendedores ambulantes en Bogotá

En un terrible caso ha conmocionado a Bogotá, luego de conocerse que la violencia entre vendedores ambulantes cobró la vida de David Rodríguez Vargas, un joven de 23 años, el pasado viernes 5 de septiembre de 2025.

El trágico hecho se presentó en el sector de La Mariposa, al occidente del centro de la ciudad, donde Rodríguez Vargas fue atacado por la espalda con arma blanca.

Según la denuncia en redes sociales de Mariana Rodríguez, hermana de la víctima, este crimen no fue resultado de una riña, sino de una rivalidad de dos años entre su familia, dedicada a la venta de comidas rápidas, y otra familia que comercializa caña de azúcar.

"Ya al final, desgraciadamente, este viernes 5 de septiembre, se la cobraron con mi hermano menor, que no tenía nada que ver contra ellos”, aseguró la mujer.

Joven asesinado por rivalidad entre vendedores ambulantes Foto: captura de video NC

La disputa, que la hermana de David Rodríguez asegura que se originó en el año 2023, comenzó con hostigamientos hacia su hermano mayor, quien vendía perros y hamburguesas en la carrera séptima.

En noviembre de 2023, su hermano mayor fue presuntamente atacado con machetes por los mismos individuos, sufriendo graves heridas en la cabeza, brazos y piernas.

"A él le dieron para matarlo, a él lo querían matar", relató Mariana. La mujer también denunció que, tras aquel incidente, el padre de los agresores "ayudó a que ellos dos escaparan" y "encubrió todo eso", permitiendo que los responsables evadieran la justicia.

Aunque hubo un acuerdo para parar los problemas, los presuntos victimarios reaparecieron en el sector de La Mariposa, y las amenazas contra David Rodríguez Vargas se intensificaron en 2025.

El fatal ataque del 5 de septiembre ocurrió cuando David se dirigía en bicicleta a La Mariposa para comprar cosas para su puesto de trabajo. "Es una mentira que mi hermano fue a buscar problema, que fue por una riña. No, eso no pasó".

Mariana dijo que las cámaras de seguridad muestran cómo los dos individuos persiguieron a su hermano y lo apuñalaron por la espalda. Además, los familiares expresaron su indignación ante la inacción policial en el lugar, ya que, según testimonios y videos, la policía impidió que un conocido auxiliara a David y tampoco actuó para salvarlo mientras se desangraba.

La familia pide justicia y afirma que los involucrados "ya tienen orden de captura".