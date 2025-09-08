Denuncian que vendedores ambulantes mataron a joven por rivalidad por pedazo de calle en Bogotá

En el centro de Bogotá se presentó un nuevo hecho de violencia entre vendedores ambulantes que, según familiares de la víctima, dejó como saldo la muerte de un joven de 23 años. El caso estaría relacionado con una rivalidad que comenzó hace dos años por el control de un pedazo de calle en ese sector de la capital.

De acuerdo con lo recogido por el Ojo de la noche para Mañanas Blu, la disputa inició cuando vendedores de caña de azúcar tuvieron un enfrentamiento con una familia que comercializaba comidas rápidas en esa zona.

Mientras los primeros se trasladaron a otro sector, las tensiones continuaron y se habría extendido con amenazas que escalaron hasta un homicidio ocurrido el pasado viernes.

La víctima fue identificada como David Rodríguez Vargas, quien trabajaba en la carrera Séptima con calle 22. Testigos señalaron que el joven se desplazó hacia el sector de La Mariposa, más al occidente del centro de la ciudad, donde fue atacado por la espalda por dos vendedores informales que lo agredieron con arma blanca y posteriormente huyeron del lugar. Rodríguez Vargas murió en el sitio.

Su hermana, en diálogo con Blu Radio, aseguró que el crimen está directamente relacionado con esa vieja disputa:

“Lo asesinaron dos hermanos que trabajaban en la Séptima con 12. También eran vendedores ambulantes. Ellos dos ya tenían problemas hace dos años, en el 2023, con mi hermano mayor. Ellos atacaron a mi hermano mayor en el año 2023, a finales de noviembre. Lo dieron literalmente para matar a mi hermano mayor, pero no pudieron. (...) Ya al final, desgraciadamente, este viernes 5 de septiembre, se la cobraron con mi hermano menor, que no tenía nada que ver contra ellos”.

Publicidad

La mujer agregó que la versión de que la víctima habría buscado una riña no es cierta:

“Es una mentira que mi hermano fue a buscar problema, que fue por una riña. No, eso no pasó. Mi hermano salió ese día a comprar las cosas que le hacían falta al puesto de él, y lo vieron solo en su bicicleta. Lo que hicieron fue apuñalarlo por la espalda. Ahí arrancaron a correr. Y todos siguen prófugos de la justicia”.

Los familiares de Rodríguez expresaron su indignación y manifestaron que no entienden cómo una disputa por un pedazo de calle pudo desencadenar en un homicidio. Además, recordaron que no se trata del único caso de violencia entre vendedores ambulantes en ese sector del centro.

Publicidad

La hermana de la víctima mencionó que hace unas semanas también se conoció la agresión contra una joven identificada como Laura, vendedora que fue atacada por otras dos mujeres y sufrió lesiones en su rostro.

Ante esta situación, los allegados de Rodríguez pidieron a las autoridades investigar el crimen y revisar las cámaras de seguridad de la zona, en las que, según dijeron, quedaron registrados los dos hombres que habrían atacado al joven hasta provocarle la muerte.

Escuche el reporte completo del Ojo de la noche en el audio adjunto: