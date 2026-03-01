En vivo
Dirección Nacional de Inteligencia pide a la Procuraduría aclarar situación de director suspendido

Luego de cumplir más de tres meses suspendido Wilmar de Jesús Mejía de su cargo como Director de Inteligencia Estratégica, la Dirección pide conocer la solución del proceso para saber si se puede reintegrar o no al director.

Dirección Nacional de Inteligencia pide a la Procuraduría aclarar situación de director suspendido.jpg
Wilmar de Jesús Mejía, se desempeñaba como director de Inteligencia Estratégica.
Foto: archivo, UDEA.
Por: Laura Olarte
|
Actualizado: 1 de mar, 2026

