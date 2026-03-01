Dirección Nacional de Inteligencia pide a la Procuraduría aclarar situación de director suspendido

La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) solicitó formalmente a la Procuraduría General de la Nación que aclare la situación jurídica de Wilmar de Jesús Mejía, quien se desempeñaba como director de Inteligencia Estratégica y permanece suspendido desde noviembre de 2025 por presuntos vínculos con alias “Calarcá”, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc.

La petición surge debido a que, según la entidad, hasta el momento no existe una respuesta clara del ente de control que precise si la suspensión provisional fue prorrogada conforme al artículo 217 del Código General Disciplinario o si, por el contrario, ya se tomó una decisión de fondo como el archivo del proceso o una determinación absolutoria.

Wilmar de Jesús Mejía completa más de tres meses apartado del cargo, tiempo que fue establecido inicialmente en la decisión disciplinaria adoptada el 27 de noviembre de 2025 por la Sala de Instrucción Disciplinaria de la Procuraduría. Posteriormente, el 23 de diciembre de 2025, el Viceprocurador General de la Nación confirmó esa suspensión provisional, ratificando que el funcionario debía permanecer separado de sus funciones mientras avanzaba la investigación.

Sin embargo, una vez cumplido el plazo inicial, la DNI advierte que no se ha definido públicamente si la medida fue extendida o si el proceso disciplinario tuvo algún desenlace. Esta falta de precisión, según el comunicado oficial, impide tener seguridad jurídica sobre la situación actual del funcionario y genera incertidumbre sobre si debe o no ser reintegrado a su cargo.



En su pronunciamiento, la Dirección Nacional de Inteligencia reiteró que ya elevó una solicitud formal ante la Procuraduría para que se precise el alcance de la medida vigente. Además, reafirmó su disposición permanente de colaborar con las autoridades competentes y reafirmó su compromiso con la transparencia, la legalidad y el debido proceso.