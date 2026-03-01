El Ministerio de Defensa confirmó que más de 20.000 uniformados del Ejército, la Armada, la Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional ya se encuentran desplegados en Putumayo y Nariño, trabajando de manera coordinada con las Fuerzas Militares y policiales ecuatorianas.

La operación priorizó cinco zonas estratégicas, cuatro terrestres y una marítima, donde habrá presencia permanente de tropas de ambos países. El objetivo es golpear directamente las finanzas de las estructuras ilegales dedicadas al narcotráfico, el contrabando, la minería ilegal y la extorsión.

Fueron destruidos 45 laboratorios ilegales en Operación Binacional Espejo entre Colombia y Ecuador

Para esta ofensiva se activaron todas las capacidades tecnológicas disponibles: helicópteros artillados, drones y sistemas antidrones, patrulleras oceánicas y costeras, además de unidades fluviales que permiten movilidad rápida en ríos y mar.

Los primeros resultados ya se hacen visibles. En los últimos tres días fueron ubicados y destruidos 45 laboratorios para el procesamiento de droga. El más reciente fue desmantelado en zona rural de Ricaurte, Nariño, donde comandos Jungla de la Policía neutralizaron una estructura utilizada por disidencias para enviar cargamentos hacia Centro y Norteamérica a través del Pacífico.



Fueron destruidos 45 laboratorios ilegales en Operación Binacional Espejo entre Colombia y Ecuador

Fueron destruidos 45 laboratorios ilegales en Operación Binacional Espejo entre Colombia y Ecuador

Estados Unidos también participará con apoyo en inteligencia para fortalecer la interdicción aérea y marítima y ubicar campamentos criminales.

Publicidad

El ministro de Defensa no descartó el uso de bombardeos si se reúnen las condiciones necesarias para atacar estructuras ilegales. Además, invitó a la ciudadanía a denunciar a través de las líneas 107, 147 y 165, habilitadas las 24 horas.