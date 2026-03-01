Video captó momento en que bus intermunicipal con 20 personas se incendió en la vía de Dosquebradas

Un bus intermunicipal de la empresa Flota Occidental que cubría la ruta Salento–Medellín se incendió en la mañana de este domingo 1 de marzo de 2026 en jurisdicción de Risaralda.

El hecho ocurrió en el kilómetro 8+700 de la vía entre Santa Rosa de Cabal y Dosquebradas, a la altura del puente helicoidal, según reportaron las autoridades.

De acuerdo con el capitán Alejandro Guerrero, subcomandante de la Estación de Policía de Dosquebradas, la emergencia fue atendida de manera oportuna y permitió la evacuación total de los ocupantes.

“Se pudo evacuar a 20 pasajeros de un bus de transporte interdepartamental, el cual se incendió por fallas eléctricas a la altura del puente helicoidal sentido Dosquebradas–Santa Rosa”, afirmó el oficial.



El uniformado precisó que no se reportaron personas lesionadas. “Todos los pasajeros se encuentran ilesos, de los cuales 17 son de nacionalidad extranjera, y en este momento se está realizando la coordinación con la empresa transportadora para el respectivo transbordo. Igualmente, informarle a la ciudadanía que se está dando vía a un solo carril para normalizar el tránsito Dosquebradas–Santa Rosa por el puente helicoidal”, añadió.

En videos difundidos en redes sociales se observa el momento en que el vehículo es consumido por las llamas mientras permanece detenido en plena vía.

En las imágenes también se aprecia la densa columna de humo que cubre el sector y la llegada de unidades del Cuerpo de Bomberos, que lograron controlar el incendio. Testigos alertaron a las autoridades, que hicieron presencia en el lugar para acordonar la zona y garantizar la seguridad vial.

🚨🔥 Emergencia en la vía Dosquebradas – Santa Rosa: bus terminó envuelto en llamas



Un vehículo de servicio intermunicipal de la empresa Flota Occidental, que cubría la ruta Pereira – Medellín, se incendió en el sector de El Tambo, en la vía que conecta Dosquebradas con Santa… pic.twitter.com/z0BDPq212I — MuyEnojado 🚨 (@MuyEnojadoSoy) March 1, 2026

Publicidad

🚨🇨🇴 | #URGENTE Un bus intermunicipal de Flota Occidental fue consumido por el fuego en el puente helicoidal de la vía Dosquebradas–Santa Rosa de Cabal. En el vehículo viajaban 20 personas, 17 extranjeras, que fueron evacuadas a tiempo. No se reportan heridos. pic.twitter.com/B5EFh0JuQi — La Derecha Diario Colombia (@DerechaDiarioCO) March 1, 2026

De manera preliminar, la Policía indicó que la conflagración se habría originado por una falla eléctrica en el automotor; sin embargo, las causas exactas continúan bajo verificación por parte de las autoridades competentes.