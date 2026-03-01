Resultado de Sinuano Noche, último sorteo hoy domingo 1 de marzo de 2026

El resultado del chance Sinuano Noche es uno de los más buscados en la región Caribe colombiana. En departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, este sorteo forma parte de la rutina diaria de miles de jugadores que cada noche consultan el número ganador con la expectativa de obtener un premio.



Resultado oficial Sinuano Noche – 1 de marzo de 2026

En el sorteo realizado el domingo 1 de marzo de 2026, el número ganador fue: (en minutos)



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora juega el Sinuano Noche?

El Sinuano Noche se juega todos los días del año, sin excepción. El sorteo se realiza en horario nocturno y los resultados oficiales pueden consultarse después de las 10:30 p. m., una vez concluye la transmisión.

Este horario fijo permite que los apostadores organicen sus jugadas y sepan con exactitud cuándo verificar si su número fue favorecido.



Modalidades de juego del Sinuano Noche

Uno de los principales atractivos del chance Sinuano Noche es la variedad de modalidades disponibles. Los valores de apuesta van desde $500 hasta $25.000, lo que facilita la participación de distintos perfiles de jugadores.

Las modalidades principales son:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras sin importar la posición.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra del resultado.

Esta estructura mantiene una mecánica clara y permite que cada jugador elija la modalidad según su presupuesto y estrategia.



Cómo jugar Sinuano Noche en línea en Colombia

El Sinuano Noche en línea está disponible a través de plataformas autorizadas por Coljuegos, entidad que regula los juegos de suerte y azar en Colombia. Apostar en operadores oficiales garantiza respaldo legal y seguridad en cada transacción.

El proceso para participar por internet incluye:



Crear una cuenta en un operador autorizado.

Validar la identidad del usuario.

Recargar saldo mediante PSE, transferencias o billeteras digitales.

Seleccionar el sorteo, elegir el número y la modalidad.

Confirmar la apuesta y conservar el comprobante digital.

Esta modalidad permite jugar sin acudir a un punto físico y consultar fácilmente los resultados del chance en línea.



Requisitos para reclamar un premio del Sinuano Noche

El cobro del premio del Sinuano Noche resultado oficial depende del monto ganado, aunque existen requisitos básicos en todos los casos.



Documentos requeridos

Tiquete original sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento.

Requisitos adicionales según el monto (UVT)

Menores a 48 UVT: solo se exigen los documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el Formato SIPLAFT.

Iguales o superiores a 182 UVT: presentar certificación bancaria vigente, con fecha no mayor a 30 días.

Últimos resultados del Sinuano Noche