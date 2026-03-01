Hezbolá lanza diez drones contra Israel; dos impactan en el norte del país

El Ejército israelí informó que el grupo Hezbolá lanzó diez drones hacia el norte de Israel, aunque la mayoría fue neutralizada antes de cruzar la frontera.

Según el reporte inical, solo tres aparatos lograron ingresar al espacio aéreo israelí: dos de ellos impactaron en territorio del país y un tercero fue interceptado por los sistemas de defensa. Tras el ataque, las autoridades advirtieron que preparan una “respuesta contundente” contra la milicia, en medio de la creciente tensión en la zona fronteriza.

En desarrollo...

