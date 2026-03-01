En vivo
Hezbolá lanza diez drones contra Israel; dos impactan en el norte del país

Hezbolá lanza diez drones contra Israel; dos impactan en el norte del país

Tras el ataque, las autoridades advirtieron que preparan una “respuesta contundente” contra la milicia, en medio de la creciente tensión en la zona fronteriza.

