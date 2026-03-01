En vivo
Ataque a Irán
Alí Jamenei
Estados Unidos
Paloma Valencia

Liberan al gendarme argentino Nahuel Gallo luego de más de 448 días capturado en Venezuela

Liberan al gendarme argentino Nahuel Gallo luego de más de 448 días capturado en Venezuela

La AFA fue el primer organismo en informar de la liberación, al difundir una fotografía de Gallo al lado de un avión privado, en el que fue trasladado para salir de Venezuela.

El gendarme argentino Nahuel Gallo fue liberado en Venezuela
El gendarme argentino Nahuel Gallo fue liberado en Venezuela
Foto: X @afa
Por: EFE
|
Actualizado: 1 de mar, 2026

