El colombiano Nicolás Echavarría es campeón del PGA Tour en Palm Beach, es su tercer título

El colombiano Nicolás Echavarría es campeón del PGA Tour en Palm Beach, es su tercer título

La última ronda puso al colombiano en el penúltimo grupo del día. Su turno en el tee de salida se dio a la 1:35 de la tarde y estuvo acompañado en la ronda por Taylor Moore.

