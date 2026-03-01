David Alonso sufrió violento accidente en el GP de Tailandia: “No tenía control"

El piloto colombo-español David Alonso sufrió una estrepitosa caída en la tercera vuelta del Gran Premio de Tailandia, en el circuito de Buriram. Alonso fue embestido por otro piloto y tuvo que ser evacuado en camilla.

Tras el violento accidente, y luego de recobrar conciencia sin sufrir fractura alguna, habló para ‘DAZN’ e indicó que no se podía mover: “No tenía control. Ha sido muy agobiante”.

Ante el inesperado hecho, la carrera tuvo que ser detenida con bandera roja, lo que despertó preocupación en el equipo de Alonso y en la afición. Si bien las primeras imágenes mostraban al piloto inconsciente y tendido en el asfalto, los exámenes finales entregaron buenas noticias al descartar lesiones óseas.



¿Cómo ocurrió el violento accidente en Tailandia?

El incidente se presentó en la tercera vuelta del circuito, cuando David Alonso rodaba con el grupo de punta tras haber rebasado posiciones luego de su salida en el décimo lugar.

De acuerdo con lo señalado por el portal deportivo ‘ESPN’, Alonso marchaba detrás de Senna Agius en la curva 10. Agius presentó un inconveniente que provocó una frenada brusca y, al no tener tiempo de reacción, el colombiano tocó el neumático del piloto de Liqui Moly, lo que desencadenó el accidente.



Ya tendido en el suelo, Filip Salac no logró esquivarlo y terminó embistiéndolo; a su vez, la moto de Agius también estuvo involucrada en el fuerte choque. Ante esto, la dirección de carrera sacó la bandera roja y los servicios médicos ingresaron para retirarlo en camilla, aunque consciente.

David Alonso, piloto colombo-español Foto: Instagram @d.alonso80

David Alonso salió sin fracturas pese al violento impacto

Minutos después, el Aspar Team reveló en redes sociales que el piloto estaba consciente y era evaluado por el equipo médico. Además, informó que David Alonso no presentaba fracturas ni lesiones de gravedad, aunque deberá permanecer bajo observación médica por los fuertes dolores.

Publicidad

Tras salir de peligro, en sus primeras declaraciones para ‘DAZN’ señaló que se encontraba fuera de riesgo, aunque con dolor: “Me duele bastante el pie izquierdo, la parte posterior de la pierna derecha y el hombro derecho tiene alguna herida”.



Primer parte médico tras accidente de David Alonso

El impactante accidente de David Alonso (19) en la 3a vuelta del GP de Thailandia, quedó inconsciente pero por fortuna está bien y no tuvo lesiones graves. “Estoy bien y lo bueno es que no tengo nada roto, pero me asusté mucho porque fue un golpe muy fuerte”, dijo pic.twitter.com/VLqsF8FMRq — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) March 1, 2026

Los primeros reportes oficiales, entregados tras las evaluaciones iniciales en el centro médico, señalaron que David Alonso presentó varias contusiones de consideración, especialmente en el costado izquierdo del cuerpo, además de una fuerte hiperextensión en el cuello. No obstante, los escáneres practicados descartaron fracturas óseas mayores o lesiones internas graves, un parte que trajo alivio en medio de la preocupación. El informe médico precisó que, pese a la magnitud del impacto, no se identificaron daños estructurales críticos, lo que abre la puerta a una recuperación que podría ser más rápida de lo previsto.

En detalle, el diagnóstico incluyó una contusión en el hombro izquierdo, para la cual se indicó reposo y tratamiento antiinflamatorio; un traumatismo cervical leve, que requerirá seguimiento constante y sesiones de fisioterapia para evitar rigidez; y varias abrasiones superficiales, que fueron atendidas en el mismo centro asistencial. El equipo médico mantendrá la observación en las próximas horas para evaluar la evolución de las molestias y definir los tiempos de regreso a la actividad.

