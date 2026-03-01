En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Irán abre la puerta a negociar con EE. UU. mientras continúa la ofensiva militar conjunta con Israel

Irán abre la puerta a negociar con EE. UU. mientras continúa la ofensiva militar conjunta con Israel

La ofensiva contra la República Islámica ha destruido nueve de sus buques de guerra, según Trump, y el cuartel general de la Marina, entre otros objetivos.

Bandera de Estados Unidos e Irán
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 1 de mar, 2026

