En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque a Irán
Alí Jamenei
Estados Unidos
Paloma Valencia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Los vuelos a Oriente Medio continúan cancelados tras el cierre del espacio aéreo

Los vuelos a Oriente Medio continúan cancelados tras el cierre del espacio aéreo

Entre los aeropuertos cerrados figura el Internacional de Dubai, que con 95,2 millones de pasajeros en 2025 fue el más transitado del mundo el año pasado. Esa instalación permanece cerrada y sin actividad desde ayer.

vuelos cancelados a Oriente Medio.jpg
Vuelos cancelados a Oriente Medio.
Foto: tomada de X.
Por: EFE
|
Actualizado: 1 de mar, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad