En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque a Irán
Alí Jamenei
Estados Unidos
Paloma Valencia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / París anuncia daños limitados en un hangar militar francés en EAU por ataque iraní

París anuncia daños limitados en un hangar militar francés en EAU por ataque iraní

Ante el hecho, la ministra francesa de Defensa, Catherine Vautrin, indicó: "Nuestras fuerzas mantienen la máxima vigilancia ante una situación que evoluciona hora a hora".

París anuncia daños limitados en un hangar militar francés en EAU.jpg
París anuncia daños en un hangar militar francés en Abu Dabi en contigua a (EAU).
Foto: imagen de archivo, Google Earth.
Por: EFE
|
Actualizado: 1 de mar, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad