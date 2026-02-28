Tras ataques de Irán dron causa incendio en el hotel Burj Al Arab de Dubái, el más caro del mundo

El ataque conjunto que Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado contra Irán se ha saldado con más de 200 muertes en el país persa, entre ellos el líder supremo de Irán, Alí Jameneí, según anunció el presidente estadounidense, Donald Trump.

En las últimas horas se ha desatado una ola de ataques de parte de Irán a varios puntos estratégicos donde Estados Unidos tiene presencia y como consecuencia varias edificaciones han resultado afectadas.

Frente a esto, autoridades de Dubai informaron que los restos de un dron interceptado provocaron un incendio en el famoso hotel de lujo Burj Al Arab, según la Oficina de Medios del territorio.

#Atención Como reacción a la muerte del líder ayatolá Alí Jamenei, Irán atacó el famoso hotel Burj Al Arab en Dubái. Sin embargo, antes de impactar contra la estructura, fue interceptado. #VocesySonidos pic.twitter.com/Y7RCnEEpie — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) February 28, 2026

"Las autoridades confirman que un dron fue interceptado y los escombros provocaron un incendio menor en la fachada exterior del Burj Al Arab", escribió la Oficina de Medios de Dubai en su cuenta X.



El famoso hotel es el único hotel de 7 estrellas en el mundo, catalogado por expertos como el mejor hotel del planeta y también el más caro.

"Los equipos de la Defensa Civil respondieron inmediatamente y controlaron el incidente. No se reportaron heridos", agregó.

BREAKING



An Iranian drone has reportedly struck the iconic Burj Al Arab in Dubai, 🇦🇪 UAE.



The 60 story landmark tower was hit in the incident.



pic.twitter.com/EsmLuT1GJP — Defence_Insight (@defence_2side) March 1, 2026

Ataques iraníes a aeropuertos de Abu Dabi y de Dubái

El aeropuerto de Abu Dabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos, informó de una muerte y siete heridos tras un ataque con drones contra sus instalaciones, mientras que el de Dubái reportó cuatro heridos, después de una ofensiva iraní contra el país como retaliación por los bombardeos sobre Irán de Estados Unidos y Israel.

Publicidad

Las autoridades del aeropuerto de Abu Dabi informaron en su red de X que están respondiendo a "un ataque en el Aeropuerto Internacional Zayed producido por un dron que acausó la muerte de una persona asiática y siete heridos".

Por su parte, el aeropuerto de Dubái, la ciudad más poblada de Emiratos Árabes Unidos, confirmó que una zona de un terminal del aeropuerto internacional sufrió "daños menores" y que cuatro personas resultaron heridas en un incidente que no especificó.

"Aeropuertos de Dubái confirman que una área anexa a la terminal del aeropuerto internacional (DXB) sufrió daños menores en un incidente que fue rápidamente contenido (...) Cuatro trabajadores sufrieron heridas y recibieron rápida atención médica. Debido a los planes de contingencia que ya estaban en marcha, la mayoría de las terminales habían sido evacuadas de pasajeros", explicó en la red social X la oficina de prensa del Gobierno de Dubái.

Publicidad

Minutos después, también comunicaron un incendio en el puerto Jebel Ali en la misma ciudad a raíz de una intercepción de un ataque aéreo, aunque no se registraron heridos.

El aeropuerto ya había suspendido sus operaciones hasta nuevo aviso a raíz de los ataques iraníes que golpearon Emiratos Árabes Unidos a lo largo del sábado.

Con información de AFP y EFE.