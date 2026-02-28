Un muerto y 7 heridos deja ataque con misiles en aeropuerto de Emiratos Árabes

Al menos una persona murió y siete resultaron heridas en un "incidente" en el aeropuerto de Abu Dabi, anunció el gestor de esta infraestructura en medio de salvas de misiles iraníes contra Emiratos Árabes Unidos y otras monarquías del Golfo.

"Abu Dhabi Airports ha confirmado un incidente en el aeropuerto internacional Zayed que ha provocado la muerte de un ciudadano asiático y causado siete heridos", dijo el organismo.

Habibi we came to Abu Dhabi! pic.twitter.com/5I32wRVhTI — Iran Military Monitor (@IRIran_Military) February 28, 2026

Emiratos Árabes fue blanco de 137 misiles y 209 drones lanzados por Irán, indicó su Ministerio de Defensa. Otro civil resultó muerto en Abu Dabi por la caída de restos de misiles.



También se produjo un "incidente" en el aeropuerto de Dubái, donde se reportaron daños y cuatro trabajadores heridos.

En desarrollo...