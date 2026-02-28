¿Viajar con agencia realmente vale la pena? Travesía Blu del 28 de febrero de 2026

Estos fueron los temas tratados en Travesía Blu de este sábado, 28 de febrero de 2026:



¿Viajar con agencia realmente ahorra dinero y dolores de cabeza o uno termina pagando por algo que se podría organizar por sí solo? Tema central: se presentó la estrategia Tu Destino Mi Noche , impulsada por Asobares, enfocada en fortalecer la oferta de entretenimiento nocturno en Colombia y responder a la pregunta sobre qué hacer en las tardes y noches en los destinos turísticos.

