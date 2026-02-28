En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque a Irán
Paloma Valencia
Apareció candidato Andrés Vásquez
Sorteo Champions League

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Ataques de EE. UU. e Israel dejan al menos 133 muertos en Irán, según organización opositora

Ataques de EE. UU. e Israel dejan al menos 133 muertos en Irán, según organización opositora

Aproximadamente, un 73 % de los ataques se produjeron con misiles, mientras que más del 10 % se llevaron a cabo con drones.

Publicidad

Publicidad

Publicidad