Resultado de Súper Astro Luna, último sorteo hoy sábado 28 de febrero de 2026

El Súper Astro Luna se mantiene como uno de los juegos de chance más consultados en Colombia. A diferencia de los sorteos tradicionales, este combina un número de cuatro cifras con un signo del zodiaco, lo que le da un formato distintivo y genera expectativa diaria entre quienes revisan los resultados oficiales.



Número ganador del Súper Astro Luna – 28 de febrero de 2026

En el sorteo realizado el sábado 28 de febrero de 2026, el resultado oficial fue: 8355 - Libra.



Número ganador: 8355

Dos últimas cifras: 55

Tres últimas cifras: 355

Signo zodiacal: Libra

¿Cómo se juega el Súper Astro Luna?

El Súper Astro Luna tiene una mecánica sencilla. Para participar, el jugador debe elegir:



Un número de cuatro cifras (entre 0000 y 9999).

Uno de los doce signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

Para obtener el premio mayor, es necesario acertar el número en orden exacto (de izquierda a derecha) y que también coincida el signo zodiacal seleccionado, según la modalidad elegida.

El juego incluye la opción “Todos los Signos”, que permite apostar el mismo número con los doce signos del zodiaco. Esta alternativa debe solicitarse al momento de realizar la jugada.

Cada tiquete puede contener hasta cuatro jugadas, lo que brinda mayor flexibilidad para probar diferentes combinaciones en un solo comprobante.



Horarios del sorteo Súper Astro Luna

El sorteo del Súper Astro Luna se realiza todos los días en los siguientes horarios:



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

Sábados: 10:42 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Una vez finaliza el sorteo, los resultados oficiales pueden consultarse a través de los canales autorizados.



¿Cuánto cuesta apostar al Súper Astro Luna?

El valor de la apuesta está diseñado para ajustarse a distintos presupuestos:



Valor mínimo por tiquete: $500 pesos.

Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.

Este rango permite participar tanto con montos bajos como con apuestas más altas, según la estrategia de cada jugador.



¿Dónde jugar Súper Astro Luna en línea?

El Súper Astro Luna puede jugarse en puntos físicos autorizados en todo el país y también en plataformas digitales avaladas por Coljuegos, entidad encargada de regular los juegos de suerte y azar en Colombia.



Para apostar en línea, el proceso incluye:



Registrarse en un operador legal autorizado.

Verificar la identidad del usuario.

Recargar saldo mediante los métodos disponibles.

Seleccionar el número, el signo zodiacal y confirmar la jugada.

Últimos resultados del Súper Astro Luna