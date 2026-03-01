En vivo
Irán lanza nuevos ataques contra Israel y bases de Estados Unidos: reportan explosiones

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) anunció este domingo ataques contra 27 bases militares de EE. UU. en Oriente Medio.

Por: AFP
Actualizado: 1 de mar, 2026

