Televisión estatal confirma muerte de Ayatolá Ali Khamenei, líder supremo iraní, tras ataques

Un presentador de la televisión estatal iraní anunció entre lágrimas el domingo a las 05H00 locales (01H30 GMT) el fallecimiento del ayatolá Alí Jamenei, el líder supremo de la república islámica que llevaba 36 años en el poder.

La televisión iraní no precisó en qué circunstancias murió Jamenei, de 86 años, ni mencionó los ataques israelíes y estadounidenses del sábado contra su residencia en Teherán. Se están emitiendo fotos e imágenes de archivo con una banda negra en la pantalla en señal de luto.

En desarrollo...