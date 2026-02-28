En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque a Irán
Paloma Valencia
Apareció candidato Andrés Vásquez
Sorteo Champions League

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Televisión estatal confirma muerte de Ayatolá Ali Khamenei, líder supremo iraní, tras ataques

Televisión estatal confirma muerte de Ayatolá Ali Khamenei, líder supremo iraní, tras ataques

El presidente estadounidense, Donald Trump, había informado previamente de la muerte del líder iraní.

líder supremo iraní Alí Jamenei
líder supremo iraní Alí Jamenei
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 28 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad