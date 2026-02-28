En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Videos: los iraníes celebran el anuncio de la muerte de Alí Jamenei

Videos: los iraníes celebran el anuncio de la muerte de Alí Jamenei

Numerosos iraníes tomaron las calles para celebrar con gritos y música las informaciones de que el líder supremo del país, el ayatolá Alí Jamenei, había muerto en la operación de Estados Unidos e Israel

