Resultado del chance Chontico Noche: último sorteo hoy sábado 28 de febrero de 2026

En el Valle del Cauca y otras zonas del suroccidente colombiano, el chance Chontico Noche se ha convertido en una de las opciones más seguidas por quienes participan en los juegos de suerte y azar. Su realización diaria y la amplia consulta de resultados lo mantienen como un sorteo de alta recordación entre los apostadores.
En el sorteo realizado el sábado 28 de febrero de 2026, el resultado oficial fue: (en minutos)
El Chontico Noche se juega todos los días en horarios establecidos:
Además del sorteo nocturno, existen otras alternativas como Chontico Día y Súper Chontico Noche, que se juega los jueves en la noche, ampliando las oportunidades de participación.
Una de las principales razones de su popularidad es la diversidad de modalidades. El premio varía según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el resultado oficial.
Esta variedad permite participar con diferentes estrategias y niveles de apuesta.
El sorteo ofrece valores accesibles:
Estos montos facilitan la participación tanto de jugadores ocasionales como frecuentes.
El chance en línea en Colombia está regulado por Coljuegos. Solo plataformas autorizadas pueden operar legalmente.
Para apostar de manera digital es necesario:
Para cobrar un premio del Chontico Noche, se debe presentar el tiquete original sin enmendaduras y el documento de identidad (con copia).
Cuando el monto supera ciertos valores establecidos en UVT, pueden exigirse requisitos adicionales:
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Chontico Noche
|27 Febrero 2026
|0806 - 8
|Chontico Noche
|26 Febrero 2026
|0480 - 0
|Chontico Noche
|25 Febrero 2026
|4748 - 8
|Chontico Noche
|24 Febrero 2026
|9842 - 3
|Chontico Noche
|23 Febrero 2026
|1271 - 5
|Chontico Noche
|22 Febrero 2026
|1674 - 2