Resultado del chance Chontico Noche: último sorteo hoy sábado 28 de febrero de 2026

En el Valle del Cauca y otras zonas del suroccidente colombiano, el chance Chontico Noche se ha convertido en una de las opciones más seguidas por quienes participan en los juegos de suerte y azar. Su realización diaria y la amplia consulta de resultados lo mantienen como un sorteo de alta recordación entre los apostadores.



Resultado oficial del Chontico Noche – 28 de febrero de 2026

En el sorteo realizado el sábado 28 de febrero de 2026, el resultado oficial fue: (en minutos)



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horarios del sorteo Chontico Noche

El Chontico Noche se juega todos los días en horarios establecidos:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además del sorteo nocturno, existen otras alternativas como Chontico Día y Súper Chontico Noche, que se juega los jueves en la noche, ampliando las oportunidades de participación.



Modalidades de juego del Chontico Noche

Una de las principales razones de su popularidad es la diversidad de modalidades. El premio varía según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el resultado oficial.



Principales opciones de apuesta

Cuatro cifras directo o superpleno: cuatro cifras en orden exacto.

Combinado cuatro cifras: cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: tres últimas cifras en orden exacto.

Combinado tres cifras: tres últimas cifras sin importar el orden.

Dos cifras o pata: dos últimas cifras en orden exacto.

Una cifra o uña: únicamente la última cifra.

Esta variedad permite participar con diferentes estrategias y niveles de apuesta.



¿Cuánto cuesta apostar al Chontico Noche?

El sorteo ofrece valores accesibles:



Apuesta mínima: $500 pesos.

Apuesta máxima: $10.000 pesos.

Estos montos facilitan la participación tanto de jugadores ocasionales como frecuentes.



Cómo jugar chance en línea en Colombia

El chance en línea en Colombia está regulado por Coljuegos. Solo plataformas autorizadas pueden operar legalmente.

Para apostar de manera digital es necesario:



Registrarse en una plataforma oficial.

Validar la identidad.

Recargar saldo.

Elegir el sorteo, número y modalidad.

Confirmar la apuesta.

Requisitos para reclamar premios

Para cobrar un premio del Chontico Noche, se debe presentar el tiquete original sin enmendaduras y el documento de identidad (con copia).

Cuando el monto supera ciertos valores establecidos en UVT, pueden exigirse requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: documentación básica.

Entre 48 y 181 UVT: diligenciar el Formato SIPLAFT.

Desde 182 UVT en adelante: certificación bancaria vigente, expedida con fecha no mayor a 30 días.

Últimos resultados del Chontico Noche