Lotería de Boyacá: resultados premio mayor y secos sorteo sábado 28 de febrero

La Lotería de Boyacá de este sábado 28 de febrero de 2026 ya celebró su sorteo número 4613, liderado por el gobierno del departamento de Boyacá, generando más recursos para la salud de los boyacenses y de los colombianos. El número ganador del premio mayor de la Lotería de Boyacáde este sábado 28 de febrero de 2026 es el: en minutos. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $15.000 millones!



Secos de la Lotería de Boyacá

A continuación, se presentan todos los secos que cayeron de la lotería para que revise bien su billete y compruebe si fue el feliz ganador de alguno de ellos:

En minutos.

Reconfirme en la siguiente imagen, publicada por la Lotería de Boyacá, si su número está entre los ganadores.

Qué hago si gano la Lotería de Boyacá

Si una persona resulta ganadora del premio mayor o de un premio superior a 10 millones de pesos, el pago se realiza exclusivamente en las instalaciones de la Lotería de Boyacá, ubicadas en la calle 19 N.º 9-35, piso 3, en Tunja (Boyacá).



En caso de que el ganador viva fuera de Tunja, puede dirigirse primero a una oficina de distribución o a un punto de venta autorizado, donde recibirá orientación sobre el procedimiento para reclamar el dinero.

Cuando el premio es inferior a 10.000.000 de pesos, el cobro puede realizarse en puntos de venta autorizados, oficinas de distribución o a través de los canales oficiales habilitados por la lotería.



¿Cómo jugar la Lotería de Boyacá?

Participar en la Lotería de Boyacá es un proceso sencillo y accesible. Los interesados pueden jugar de dos formas:



Tradicional, mediante la compra de un billete físico.

En línea, a través de los canales autorizados.

El jugador puede adquirir un billete completo o una fracción (por lo general, cada billete se divide en cuatro fracciones). La compra se puede realizar en:



Vendedores autorizados, debidamente identificados en las calles.

Puntos de venta oficiales, como corresponsales bancarios (por ejemplo, Bancolombia), puntos de chance como Paga Todo, Gana o Giramos, además de máquinas LottiRed y Sipaga, entre otros establecimientos autorizados.

Cada billete cuenta con un número de cuatro cifras y una serie de tres dígitos, datos fundamentales para verificar si fue ganador. Antes de pagar, se recomienda comprobar que el billete no tenga tachaduras ni enmendaduras y que la fecha del sorteo sea la correcta.