Resultados de la Lotería del Cauca hoy sábado 28 de febrero: premio mayor de $8.000 millones y secos

La Lotería del Cauca realizó su sorteo número 2600 la noche de hoy sábado, brindando a miles de apostadores la posibilidad de convertirse en millonarios. El número ganador del premio mayor de la Lotería del Caucade este sábado es el (en minutos). ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $8.000 millones!



Ganadores de los secos de la Lotería del Cauca

A continuación, se detallan los números ganadores de los premios secos del sorteo 2600. Se recomienda revisar cuidadosamente cada billete para confirmar si se encuentra entre los afortunados:

En minutos

¿Cómo reclamar los premios de la Lotería del Cauca?

Quienes resulten ganadores del Premio Mayor deben acercarse directamente a la Oficina Comercial de la Lotería del Cauca con el billete o las fracciones ganadoras. Allí deberán presentar el RUT, una certificación bancaria y la cédula de ciudadanía. El personal autorizado verificará la autenticidad del billete y levantará un acta para iniciar el proceso de pago, garantizando un trámite seguro y eficiente.

En el caso de las aproximaciones, el premio puede reclamarse con el lotero de confianza. El ganador podrá recibir el dinero en efectivo o cambiar las fracciones por nuevos billetes para seguir participando en próximos sorteos.



Si el premio supera los $2.036.000, valor a partir del cual se aplica retención en la fuente, es obligatorio presentar el RUT expedido por la DIAN y copia de la cédula al momento de hacer efectivo el cobro.



¿A qué hora juega la Lotería del Cauca?

La Lotería del Cauca realiza su sorteo todos los sábados a las 11:00 p.m., con transmisión en vivo por el Canal UNO. El próximo sorteo se llevará a cabo el sábado 7 de marzo de 2026. Adquirir el billete con anticipación es clave para no quedarse por fuera y tener la oportunidad de convertirse en el próximo ganador.